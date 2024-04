BBB: Alane usa vestido sofisticado em recepção no Pará; saiba quanto custa

Alane Dias teve recepção calorosa ao voltar para Belém, capital do Pará, após sua passagem pelo BBB; ex-sister usou vestido caríssimo

Ex-participante do BBB 24, Alane Dias (26) teve uma grande recepção ao chegar em Belém, capital do Pará, nesta quinta-feira, 25. Para a ocasião, a ex-sister escolheu um vestido bastante sofisticado e a CARAS Brasil descobriu quanto custa a peça.

O modelo escolhido pela ex-sister do BBB é da marca mineira Lore, especializada em roupas com um toque de elegância. O vestido que Alane usou para a recepção está disponível em alguns sites para venda no valor de R$ 998.

A peça de roupa é feita com o tecido poliéster, tem um decote profundo, mangas longas e é repleto de babados. No site da loja, há uma sugestão para combiná-lo com um blazer oversized para compor um look para o inverno.

Alane chegou a Belém em um dia chuvoso, mas isso não impediu que a população se reunisse no aeroporto e nas ruas da capital do Pará para recebê-la com homenagens. Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-sister compartilhou registros do dia e agradeceu pelo carinho.

"Meus amores, ainda estou em êxtase com o dia de hoje. Mesmo com um toró daqueles, vocês foram me receber com todo o amor e calor único de nós paraenses. Hoje, com toda a certeza do mundo, é o melhor dia da minha vida", começou.

"O meu maior prêmio, recebi hoje. E o meu maior desejo é que o Brasil inteiro olhe mais pro Norte, que a nossa cultura e a nossa arte sejam disseminadas pelo país e até o último dia da minha carreira, eu vou fazer questão de contribuir pra isso. Obrigada, minha Belém. Obrigada, Pará. Eu amo vocês."

A ex-participante do BBB 24 foi a última eliminada da edição, com 51,11% dos votos do público. Ao descobrir que deixaria o programa, Alane teve uma crise nervosa ainda na casa do reality e levantou um alerta para a relação com sua mãe.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ALANE, DO BBB 24, NO INSTAGRAM: