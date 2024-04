Dançarina e atriz, Alane pode virar a nova Juliette após o BBB 24; entenda

Última eliminada do BBB 24, Alane protagonizou momentos marcantes no jogo e deve seguir o mesmo caminho de Juliette fora do programa

Uma das participantes mais populares do BBB 24, Alane ficou de fora da final do reality global, mas parece que tem tudo para se tornar uma grande estrela brasileira. Com quase 4 milhões de seguidores no Instagram, ela acaba de assinar contrato com a mesma empresa que gerencia a carreira de Juliette.

Tendo Anitta como uma de suas sócias, a BPM Com é uma agência responsável por grandes nomes do entretenimento como Eliana, Claudia Leitte, Pedro Sampaio e Thiaguinho. Focada na comunicação e estratégia, a empresa é reconhecida por consolidar o nome de Juliette no mercado publicitário e também enquanto artista.

Dançarina e atriz, em diversos momentos Alane comentou sobre o sonho de ter mais oportunidades na carreira através do BBB 24. A paraense já ganhou concursos de beleza e até já foi contratada para fazer parte de um clipe de Manu Gavassi. No último ano, por exemplo, ela deixou sua cidade natal para seguir carreira em São Paulo.

Na manhã desta segunda-feira, 15, Alane esteve no Mais Você e confessou a Ana Maria Braga que seu maior sonho é atuar em uma novela da TV Globo. Ao ser questionada sobre onde se imagina daqui a um ano, ela foi objetiva e confirmou que adoraria estar passeando pelos corredores da emissora.

Leia também: Mesmo com rejeição, Globo usa ex-BBB Beatriz para fazer propagandas da emissora

“Eu me vejo daqui dos corredores da Globo com vários papéis de roteiro na mão, decorando falas, falando: ‘Meu Deus, a novela, a cena, vou fazer agora’. O que eu mais sonho e deito antes de dormir e penso é na minha carreira de atriz, é o meu maior sonho”, relatou ela, que ainda completa: "Eu me vejo daqui um ano trabalhando como atriz, daqui 10 anos trabalhando como atriz, enquanto eu estiver viva fazendo arte, que é o que pulsa no meu coração e o que transborda em mim”.

Vale destacar que, assim como Alane, em 2021 Juliette também já saiu da casa do BBB 21 disputando contratos. Tendo a carreira de cantora como o principal foco, a moça rejeitou oportunidades dentro da própria TV Globo e optou por decidir nos detalhes os passos que daria no futuro.