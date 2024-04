Marcos Veras volta ao teatro após invasões no BBB: 'Lugar muito especial no meu coração'

Em entrevista à Revista CARAS, Marcos Veras fala sobre colocar a vida em família como prioridade e preparo para show solo após espetáculo

Uma experiência para lá de marcante. É assim que Marcos Veras (43) traduz sua temporada à frente do quadro Vamo Invadir sua Casa, um dos destaques do reality global BBB 24. Já fazia tempo que o local do confinamento dos brothers não era visitado por famosos com tanta rotina. “Foi muito divertido e novo gravar um quadro como esse. Acho que tanto para mim, quanto para o público. Foram muitos momentos memoráveis”, diz o ator e apresentador.

Ao encerrar a empreitada na telinha, Veras abre as cortinas para uma série de projetos, entre eles, sua estreia no teatro musical, com a comédia Alguma Coisa Podre, que chegou recentemente aos palcos no Rio de Janeiro. “Esse espetáculo tem um lugar muito especial no meu coração. É o meu primeiro musical e a primeira experiência com uma produção da Broadway, já protagonizando, dançando, cantando e contando essa história que é muito engraçada”, analisa ele. Atualmente, Marcos faz quatro sessões semanais nos palcos e, em breve, a peça deve viajar para a capital paulista. “O meu personagem não sai de cena, conta a história toda do início ao fim”, adianta o artista.

Embora dedicado ao trabalho, Marcos também faz questão de reservar tempo para estar ao lado da família. Casado com a atriz Rosanne Mulhollan (43) e pai do fofo Davi (3), para ele, a paternidade se revela como uma fase crucial e transformadora, inspirando-o a buscar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal de forma constante. “A paternidade e a minha vida em família influenciam as minhas escolhas e minhas decisões. O Davi está em uma fase muito gostosa e eu não quero perder nenhum momento com ele. Faço questão de estar sempre por perto”, garante ele.

Às vésperas de celebrar seus 25 anos de carreira, o ator ainda entrega o desejo de retomar, em breve, o seu talk show Veras Convida, já vislumbrando uma segunda temporada que promete trazer entrevistas instigantes e momentos de humor únicos para seus espectadores no YouTube. Em comemoração oficial ao marco, em agosto, ele ainda vai estrear o solo de humor Vocês Foram Maravilhosos, no Teatro das Artes, na capital paulista. “Será algo muito bonito. É um solo de humor, mas cercado de emoção, com momentos que marcaram minha trajetória. Algo muito especial para mim”, entrega ele.

