Marcos Veras fala da reação de Davi nos bastidores da vitória no BBB 24

Marcos Veras conta curiosidade do que falou com Davi ao encontrá-lo nos bastidores da final do BBB 24

O humorista e ator Marcos Veras revelou curiosidades dos bastidores da vitória de Davi no BBB 24, da Globo. Em entrevista ao portal Leo Dias, ele contou qual foi a reação do vencedor ao sair do reality show.

"Tirei foto com ele, abracei, beijei e trocamos ideia. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha, um molecão feliz da vida. Você vê uma certa inocência nele. Tá bonitão, tá na beca, mas ele não para de sorrir. Um sorrisão largo de um cara que tem a certeza de que jogou bem e que o resultado tá aí", declarou.

Então, ele contou que conversou com Davi sobre o episódio da barata de plástico que deixou na cama dele durante uma das invasões do reality show. "Depois eu descobri que você tinha fobia. Ele disse: 'Tá tudo certo' e brincou dizendo: 'Vou me vingar de você'. Eu falei: 'Eu tenho medo de rato'. Dei essa dica pra ele para que pudesse me trolar também", contou.

Davi falou de sua vitória

O brother Davi é o campeão do BBB 24, da Globo. Ele recebeu mais de 60% dos votos do público para ganhar o prêmio de R$ 2.920.000 após disputar a final com Isabelle e Matteus. Logo depois do anúncio, ele foi entrevistado por Ana Clara no canal Multishow.

Ele contou que estava na expectativa de vencer o programa por causa de sua trajetória no reality show. “Batalhei e lutei, não desacelerei. Estava na expectativa de ser campeão. [A vitória] Foi muito além, ultrapassou as barreiras”, contou ele, e completou: "Toda a minha luta, minha garra, eu não parei em nenhum momento. Eu não desisti”.

Então, ele comentou que está grato por sua torcida. "Eu estou muito sem palavras para agradecer. O brasileiro acredito em todos os momentos em mim. Em nenhum momento eu deixei de me entregar”, declarou.

Por fim, ele contou que quer se casar com Mani Reggo, que é a sua namorada. "Vou casar. Vou comprar uma nova aliança. Eu ganhei!”, afirmou.