BBB 24: Davi é o grande campeão com 60,52% dos votos

Davi venceu o BBB 24 após enfrentar a grande final contra Matteus e Isabelle

Davi é o grande campeão do Big Brother Brasil 24! O baiano recebeu 60,52% dos votos e faturou os R$ 2.920.000, sendo o maior prêmio da história do programa.

Matteus ficou em segundo lugar com 24,5% dos votos e Isabelle em terceiro com 14,98%. O gaúcho levou para casa R$ 150 mil e cunhã R$ 50 mil.

Além dos quase R$ 3 milhões, o motorista de aplicativo ainda conquistou uma bolsa de estudos de Medicina, R$ 120 mil em dinheiro, uma picape de R$ 281,9 mil, um videogame, um celular, e vouchers de R$ 10 mil para compras.

Com 60,52% dos votos, Davi é o campeão do #BBB24! Matteus é o vice-campeão com 24,50% de votos, e Isabelle ficou em terceiro lugar com 14,98% da média de votos 🏆 #RedeBBB#FinalBBB24pic.twitter.com/i60vTtwRhU — Big Brother Brasil (@bbb) April 17, 2024

Relembre a trajetória de Davi dentro do reality show.

Davi Brito foi um dos escolhidos pelo público para integrar o grupo Pipoca no Big Brother Brasil 24. Fazendo parte do Puxadinho, ele é motorista de aplicativo de Salvador, Bahia. Filho de pastores, vive uma relação com Mani Rego. O brother entrou na casa com o sonho de cursar Medicina.

Durante sua participação no programa, Davi se envolveu em controvérsias e foi frequentemente centro das discussões entre os brothers, mas também venceu provas e acumulou prêmios importantes. Um dos primeiros motivos de intriga na casa foi o fato de ele cantar constantemente, o que incomodava alguns participantes.

Durante a temporada, Davi dividiu opiniões dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil pelo seu costume em montar as mesas de café da manhã e almoço para os parceiros de confinamento. Muitos diziam que era estratégia de jogo e, por isso, desaprovavam tal atitude.