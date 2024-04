BBB 24: Após ganhar o Líder, Davi alcança marca de Juliette

Assim como Juliette, Davi conquistou sua primeira liderança no 92º dia de confinamento. Confira outras semelhanças na trajetória dos brothers

No último domingo, 7, Davi conquistou sua primeira liderança, já na reta final do BBB 24. Os internautas logo relembraram de semelhaças com a trajetória de Juliette, campeã do BBB 21.Assim como a cantora, o motorista de aplicativo venceu a prova do líder no 92º dia de confinamento. Confira agora mais pontos similares na trajetória dos brothers.

Ao longo de suas temporadas, tanto Juliette quanto Davi lamentaram a falta de sorte em provas do BBB. A campeã do BBB 21 conquistou sua primeira liderança faltando apenas oito dias para a grande final. Da mesma forma, Davi demorou para conquistar o feito, seu primeiro colar de líder chegou faltando nove dias para o fim do reality show.

Outra semelhança é a de que ambos conquistaram o carinho do público antes mesmo de entrar na casa. O baiano integrou o time do Puxadinho do BBB 24 e recebeu 60,94% do público para se tornar um participante oficial. Anos antes, no BBB 21, Juliette também fez parte do Puxadinho, mas a dinâmica funcionava de outra forma: ao ser votada pelo público para passar os primeiros dias do BBB 21 no Puxadinho, a sister entrou imune na primeira semana.

Sendo um fenômeno ao longo de sua edição, Juliette bateu recorde de seguidores. Na época, ela acumulou mais de 24 milhões no Instagram. Agora, Davi é o mais seguido do BBB 24 e já superou os 8 milhões de seguidores na rede social.

Assim como Juliette, Davi venceu a sua primeira prova no 92º dia. #BBB24pic.twitter.com/W5q4rj3G0w — POPTime (@siteptbr) April 8, 2024

Davi ganha declaração da namorada após vencer a liderança

O brother Davi não foi o único a comemorar sua liderança no BBB 24, da Globo. Fora do reality show, Mani Reggo, sua namorada, também celebrou a grande conquista do companheiro. Na madrugada desta segunda-feira, 8, a empreendedora encantou o público ao compartilhar um registro do amado em suas redes sociais.

Na imagem, Davi está no Quarto do Líder segurando um porta-retrato com uma foto do casal. "Eu também te amo", se derreteu Mani na legenda da postagem. Assim que o brother entrou no cômodo especial da casa, correu em direção aos quadros e se declarou para a companheira: "Te amo, meu amor".

Essa é a primeira vez que o participante do reality show vence a Prova do Líder. Em outras ocasiões, Davi chegou bem perto de conquistar a liderança, chegando, inclusive, a se tornar finalista em algumas dinâmicas do programa.