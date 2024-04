BBB 24: Davi ganha declaração da namorada após vencer a liderança: 'Te amo'

Namorada de Davi, Mani Reggo se derreteu com uma declaração ao amado e celebrou a primeira liderança do companheiro no BBB 24

O brother Davi não foi o único a comemorar sua liderança no BBB 24, da Globo. Fora do reality show, Mani Reggo, sua namorada, também celebrou a grande conquista do companheiro. Na madrugada desta segunda-feira, 8, a empreendedora encantou o público ao compartilhar um registro do amado em suas redes sociais.

Na imagem, Davi está no Quarto do Líder segurando um porta-retrato com uma foto do casal. "Eu também te amo", se derreteu Mani na legenda da postagem. Assim que o brother entrou no cômodo especial da casa, correu em direção aos quadros e se declarou para a companheira: "Te amo, meu amor".

Essa é a primeira vez que o participante do reality show vence a Prova do Líder. Em outras ocasiões, Davi chegou bem perto de conquistar a liderança, chegando, inclusive, a se tornar finalista em algumas dinâmicas do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Como líder da semana, o brother decidiu indicar Lucas Henrique direto ao 19º paredão da edição. "Ele passou o jogo sendo uma pessoa inconveniente. Porque eu não podia estar aqui falando com meus aliados, que ele ficava olhando, observando, admirando, pra querer ler a conversa e colher informações do jogo. Eu acho ele um jogador muito mal posicionado, pelo fato de que ele mesmo falou pra mim que esperava a oportunidade de falar no ao vivo. Aqui é um jogo de conversas, aqui a gente tem que se posicionar a qualquer momento", declarou ele ao vivo na noite de domingo, 7.

Vale lembrar que Lucas disputa a permanência no BBB 24 ao lado de Alane e Isabelle. O resultado da berlinda será anunciado na próxima terça-feira, 9, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Davi critica comportamento de sister

Durante uma conversa com Isabelle no banheiro do Big Brother Brasil 24, Davi criticou Beatriz. O motorista de aplicativo relembrou uma situação que aconteceu no confinamento e afirmou que a vendedora do Brás só pensa nela.

"Toda hora a mesma tecla, tudo que acontece: 'Ah, vou sair', outro dia mesmo eu não lembro se você se lembra desse fato. A Bia ia sair, ela comeu todo o pão que ela tinha, tudo o que ela tinha, pra se caso ela saísse, não ia deixar nada pra ninguém", relatou ele sobre um paredão que a sister participou.

"Aí quando ela voltou do Paredão, aí as pessoas que estavam na Xepa tiveram que dar o que tinham deles pra ela, pra ela não ficar sem comer, ela só pensou nela, entende?", disparou o brother.

Ao ouvir o amigo, Isabelle questiona: "Ela estava com fome e não tinha nada pra comer nesse dia?". Ele afirma que não, e conta que a sister comeu tudo para não deixar nada caso fosse eliminada. "Não soube disso", respondeu a dançarina, perguntando se o baiano tinha certeza disso. "Vou brincar com uma coisa dessas? Oxi", comentou ele. Confira!