BBB 24: Davi é o novo líder do reality show

Depois da eliminação de Giovanna no paredão, Davi se tornou o novo líder do BBB 24

Na noite deste domingo, 7, Davi venceu a prova do líder do BBB 24. A dinâmica aconteceu logo depois da eliminação de Giovanna no paredão e exigiu agilidade dos participantes.

Na prova, os participantes sortearam a ordem de jogo. Nas três etapas, eles fizeram jogos de golfe. Eles só passavam para a próxima etapa quem completasse o caminho com menos tacadas na bolinha. O vencedor foi quem usou menos tacadas na terceira etapa.

O vencedor Davi conquistou a liderança e ainda ganhou o prêmio de R$ 100 mil. Enquanto isso, a sister Alane foi quem ficou por último na primeira etapa e foi direto para o paredão.

Sonia Abrão defendeu Davi

A apresentadora Sonia Abrão não deixou de opinar sobre o momento em que Paulo Ricardo "pulou" Davi ao cumprimentar os brothers durante a festa em que se apresentou no BBB 24. Nesta quinta-feira, 04, a comunicadora detonou o artista.

A jornalista comentou que viu o vídeo de vários ângulos e que ficou chocada com a atitude do famoso. "A gente já viu vários desses ângulos nas redes sociais, e milhares de pessoas já viram esses vídeos muitas e muitas vezes, pra analisar. A gente não é técnico, mas tem essa mania. A gente vê, quer saber se tem alguma coisa que a gente pode não ter percebido", disse ela.

A comandante do A Tarde É Sua se mostrou incrédula: "Esse vídeo do Paulo Ricardo você assiste, assiste e assiste, e vê uma única cena: ele ignorando o Davi. Agora, por quê? Onde tá esse motivo? Ele faz shows pra centenas de pessoas no Brasil inteiro. Ali ele não tá no papel de torcedor, ali ele não tem queridinho. Pode ter, mas ele sabe que tem que tratar as pessoas todas com educação".

"Todo mundo ali merece respeito, isso é um jogo. Quem é fã dele, vai continuar sendo aqui fora. O Davi não sei o que vai sentir pelo Paulo Ricardo agora", opinou Sonia Abrão. E continuou questionando: "É assim que se trata os fãs? É assim que se trata o público? É assim que se trata o ser humano gratuitamente, dessa maneira tão grosseira, tão cruel? Eu acho cruel, gente".

"Eu fico até engasgada com esse tipo de coisa. Como você pode tratar uma pessoa desse jeito? Você pode humilhar pra 100 milhões de pessoas? Você pode fazer de conta que aquela pessoa que vem te estender a mão e que achava que ia ganhar um abraço, por mais rapidinho que fosse... Foi simplesmente ignorada", declarou.