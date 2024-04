BBB 24: Sonia Abrão detona Paulo Ricardo após vácuo com Davi: 'Tão cruel'

Após vídeo de Paulo Ricardo "pulando" Davi em festa viralizar, Sonia Abrão detona cantor e o acusa de humilhar o participante

A apresentadora Sonia Abrão não deixou de opinar sobre o momento em que Paulo Ricardo "pulou" Davi ao cumprimentar os brothers durante a festa em que se apresentou no BBB 24. Nesta quinta-feira, 04, a comunicadora detonou o artista.

A jornalista comentou que viu o vídeo de vários ângulos e que ficou chocada com a atitude do famoso. "A gente já viu vários desses ângulos nas redes sociais, e milhares de pessoas já viram esses vídeos muitas e muitas vezes, pra analisar. A gente não é técnico, mas tem essa mania. A gente vê, quer saber se tem alguma coisa que a gente pode não ter percebido", disse ela.

A comandante do A Tarde É Sua se mostrou incrédula: "Esse vídeo do Paulo Ricardo você assiste, assiste e assiste, e vê uma única cena: ele ignorando o Davi. Agora, por quê? Onde tá esse motivo? Ele faz shows pra centenas de pessoas no Brasil inteiro. Ali ele não tá no papel de torcedor, ali ele não tem queridinho. Pode ter, mas ele sabe que tem que tratar as pessoas todas com educação".

"Todo mundo ali merece respeito, isso é um jogo. Quem é fã dele, vai continuar sendo aqui fora. O Davi não sei o que vai sentir pelo Paulo Ricardo agora", opinou Sonia Abrão. E continuou questionando: "É assim que se trata os fãs? É assim que se trata o público? É assim que se trata o ser humano gratuitamente, dessa maneira tão grosseira, tão cruel? Eu acho cruel, gente".

"Eu fico até engasgada com esse tipo de coisa. Como você pode tratar uma pessoa desse jeito? Você pode humilhar pra 100 milhões de pessoas? Você pode fazer de conta que aquela pessoa que vem te estender a mão e que achava que ia ganhar um abraço, por mais rapidinho que fosse... Foi simplesmente ignorada", declarou.

Assim como Sonia Abrão, Carolina Dieckmann também opininou sobre o momento polêmico envolvendo o cantor e Davi.

Um trecho onde Sonia abrão emocionada,detona Paulo Ricardo

Esposa de Davi se pronuncia após vácuo de Paulo Ricardo

A esposa de Davi, Mani Reggo, fez um comentário após o vídeo de Paulo Ricardo "pulando" o brother na festa do BBB 24 nesta quarta-feira, 03, viralizar na internet. A mulher do baiano então deu sua opinião e compartilhou seu carinho para o confinado.

Depois de ver o artista, que canta a música do reality show não cumprimentar o motorista de aplicativo, a comerciante então falou sobre ele ter o carinho do público. E os internautas apoiaram o casal.

"4 de abril de 2024. Hoje é o Dia do Abraço no Brasil. Davi, meu amor, o Brasil inteiro lhe abraçou", escreveu Mani sobre o companheiro ter conquistado um grande público e ser um dos participantes queridinhos para vencer a edição.