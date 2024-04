BBB 24: Esposa de Davi se pronuncia após vácuo de Paulo Ricardo

Após vídeo com vácuo de Paulo Ricardo viralizar, esposa de Davi, Mani Reggo, faz comentário sobre episódio e compartilha sua opinião

A esposa de Davi, Mani Reggo, fez um comentário após o vídeo de Paulo Ricardo "pulando" o brother na fsta do BBB 24 nesta quarta-feira, 03, viralizar na internet. A mulher do baiano então deu sua opinião e compartilhou seu carinho para o confinado.

Depois de ver o artista, que canta a música do reality show não cumprimentar o motorista de aplicativo, a comerciante então falou sobre ele ter o carinho do público. E os internautas apoiaram o casal.

"4 de abril de 2024. Hoje é o Dia do Abraço no Brasil. Davi, meu amor, o Brasil inteiro lhe abraçou", escreveu Mani sobre o companheiro ter conquistado um grande público e ser um dos participantes queridinhos para vencer a edição.

Nos comentários da publicação, os internautas apoiaram a esposa do confinado. "Paulo Ricardo foi deselegante, profissionalismo zero, sem controle emocional, sem educação nenhuma. Deixei de seguir o cantor", opinaram. "Particularmente não gosto do Davi, mas se o cara aceita cantar na casa e abraça a todos, é mta sacanagem fazer isso", falaram outros.

Para quem não sabe, nesta quarta-feira, 03, Paulo Ricardo deu o que falar ao "pular" Davi após cumprimentar Matteus. O cantor em seguida cumprimentou os restantes dos brothers na festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Fernanda diz que Davi não se encaixa em grupo

Fernanda causou com uma fala polêmica no BBB 24. Em conversa com Pitel, no Quarto da Líder, a confeiteira deu sua opinião sobre Davi não se encaixar no grupo Fadas.

A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas. “Todos os Fadas, nasceram Fadas! São pessoas que na escola colariam automaticamente. Parece um filme de High School Musical: O Alegrete é o menino do baseball, ou do futebol americano, com a jaqueta que namora a menina famosinha e tem as patricinhas... A única peça que não encaixa ali é o Davi", analisou.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Fernanda desagradou com mais uma fala sobre Davi. Na ocasião, ela falou sobre ele arrumar um emprego como "segurança de prédio". A equipe dela então se pronunciou.