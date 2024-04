BBB 24: Viraliza vídeo de Paulo Ricardo ignorando Davi; veja

Ignorou? Viraliza vídeo de Paulo Ricardo 'pulando' Davi na hora de cumprimentar os brothers; atitude deu o que falar na rede social

Um vídeo de Paulo Ricardo na festa do BBB 24 está dando o que falar na web! Nesta quarta-feira, 03, o cantor, da música do reality show, foi até a casa se apresentar para os brothers e um momento dele com Davi gerou dúvidas.

Isso porque, na hora em que o artista foi falar com os participantes, ele acabou pulando o baiano. Paulo Ricardo cumprimentou Matteus e deixou o motorista de aplicativo no vácuo. Nos registros, é possível ver que Davi ficou sem graça ao ser supostamente ignorado.

Após pular um dos cotados para vencer a edição atual, o cantor continuou abraçando os outros brothers e os internautas ficaram chocados com a atitude do famoso. "Davi sendo humilhado até pelo cantor, palhaçada", escreveram. "A Ivete tem seus favoritos, mas fez questão de abraçar todos e ser carinhosa com todos…", compararam com a visita de Ivete Sangalo.

Veja o momento que está dando o que falar com Paulo Ricardo:

Em outro ângulo, mostra que o Davi realmente foi ignorado pelo Paulo Ricardo. pic.twitter.com/nUKsEAVEfl — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 4, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Fernanda diz que Davi não se encaixa em grupo

Fernanda causou com uma fala polêmica no BBB 24. Em conversa com Pitel, no Quarto da Líder, a confeiteira deu sua opinião sobre Davi não se encaixar no grupo Fadas.

A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas. “Todos os Fadas, nasceram Fadas! São pessoas que na escola colariam automaticamente. Parece um filme de High School Musical: O Alegrete é o menino do baseball, ou do futebol americano, com a jaqueta que namora a menina famosinha e tem as patricinhas... A única peça que não encaixa ali é o Davi", analisou.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Fernanda desagradou com mais uma fala sobre Davi. Na ocasião, ela falou sobre ele arrumar um emprego como "segurança de prédio". A equipe dela então se pronunciou.