BBB 24: Fernanda surta com favoritismo de Davi: "Vai arrumar emprego de segurança"

Após rasgar elogios e se aproximar de Davi, Fernanda se revolta com favoritismo e revela sua verdadeira opinião sobre o motorista do BBB 24

Na reta final do Big Brother Brasil 24, Fernanda decidiu tentar uma aproximação e até chegou a elogiar Davi. No entanto, a confeiteira acabou entregando que não é tão chegado no motorista de aplicativo. Na madrugada desta quinta-feira, 28, ela detonou o brother e sugeriu que ele deveria procurar emprego como ‘segurança de prédio’.

Enquanto conversava com Giovanna Pitel após a última festa do líder, Fernanda contou que estava cansada da dinâmica do jogo: “Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço. Não quero mais, não vim pra bater palma pra palhaço. Comprometimento de c* é uma r**** bem grossa, saí fora”, ela perdeu a linha e xingou muito.

Em seguida, Fernanda prosseguiu com suas críticas. Mesmo sem mencionar nomes, ficou evidente para todos a quem a carioca se referia: “Ah, vai bater continência na casa do c*****, vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f****. Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhões”, a confeiteira apontou o favoritismo do brother.

Pitel, que ouviu atentamente o desabafo da amiga, concluiu dizendo que o motorista não precisaria buscar emprego, uma vez que o prêmio do programa está destinado ao participante baiano do reality show da Globo: “Esse jogo de comprometimento dele levou ele para três milhões. Três milhões é da Bahia”, ela concordou.

Essa não ganha de jeito algum , extremamente preconceituosa. Ridículo ouvir isso pic.twitter.com/qHCmGC0uTp — Celsoloula Loula (@CelsoloulaL) March 28, 2024

Nas redes sociais, as falas das sisters geraram muitas críticas, principalmente para Fernanda. Inclusive, muitos internautas apontaram que a fala seria preconceituosa: “Essa não ganha de jeito algum, extremamente preconceituosa. Ridículo ouvir isso”, disse um telespectador no X, antigo Twitter, que subiu a tag ‘Fora Fernanda’.

Alguns acreditam que a aproximação repentina da confeiteira era apenas uma estratégia de jogo. Como o motorista negou a aliança, ela retomou seu antigo posicionamento: “Ela viu que ele não caiu no papinho de boa moça aí começou a atacar ele de novo”, criticou outro. “Essa mulher já passou dos limites com o Davi, fora”, disparou mais uma.

Davi detonou aproximação de Fernanda:

Davi surpreendeu ao chamar a rival de falsa na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Matteus na academia, ele contou o que acha de Fernanda e os últimos momentos dela no jogo. Recentemente, o motorista ficou bastante incomodado depois que percebeu uma tentativa de aproximação da confeiteira.

“Ela tá vendo que o jogo dela já ta indo por água abaixo com as pessoas que ela tá jogando. E ela falou comigo ontem que todo dia ela fala isso no Raio-X, do Bin. Que tá esperando só o dia do julgamento dele. E ainda anda com o cara", disse ele, e completou: "Que só vai esperar a resposta do público, que o público vê tudo. Mulher falsa do c******”, detonou.