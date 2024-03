BBB 24: Davi chama sister de falsa e alfineta o jogo dela

Em conversa na academia, Davi surpreende ao avaliar o jogo de sister do BBB 24, da Globo, e alfineta a atitude dela

O brother Davi surpreendeu ao chamar rival de falsa na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Matteus na academia, ele contou o que acha de Fernanda e os últimos momentos dela no jogo.

"Ela tá vendo que o jogo dela já ta indo por água abaixo com as pessoas que ela tá jogando. E ela falou comigo ontem que todo dia ela fala isso no Raio-X, do Bin. Que tá esperando só o dia do julgamento dele. E ainda anda com o cara", disse ele, e completou: "Que só vai esperar a resposta do público, que o público vê tudo. Mulher falsa do c******. Falsa".

Inclusive, ele pretende falar dela no Sincerão. "Eu tô só aguardando. Isso aí eu vou usar como argumento. No Sincerão, eu vou usar como argumento", afirmou. Ele ainda disse que acredita que ela quer ir para o grupo deles. "Eu sei o que ela quer que eu faça. 'Fernanda, tem uma cama sobrando lá, dorme lá'. Capaz dela pegar as coisas dela correndo e ir", declarou.

Porém, ele disse que quer desmascarar a sister. "Aí é desmascarar a personagem dela rapidinho. Só que, assim, não vai da minha personalidade fazer isso. Mas se a gente quisesse, desmascarar ela é rapidinho. Mostrar pra ela mesma quem ela é. Pra ela e pras pessoas que jogam com ela", afirmou.

Brothers entraram sem roupas na piscina

Com a chegada do Top 10 do BBB 24, da Globo, alguns participantes tiveram a ideia de pular sem roupa na piscina do reality show. Os integrantes do grupo Fadas, composto por Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, pularam na piscina do jeitinho que vieram ao mundo.

O momento inusitado aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 27, após a visita de Gil do Vigor no programa. Davi teve a ideia e anunciou para os colegas o que ia fazer. Com isso, os amigos se empolgaram e se juntarem a ele na atitude.

Eles saíram correndo pelo jardim e pularam na piscina em clima de alegria e diversão.

Vale lembrar que o BBB 24 já está na reta final. A atração chega ao fim no dia 16 de abril e vai entrar no modo turbo na sexta-feira, 29.