BBB 24: Saiba quando será a última festa do líder e o início do modo turbo

Globo confirma próximas dinâmicas do BBB 24 para entrar na reta final do reality show, que chega ao fim em meados de abril

O BBB 24 já está chegando ao fim! Assim, a Globo anunciou as mudanças na dinâmica do programa para se encaminhar para a grande final em meados de abril.

A emissora anunciou que a última festa do líder acontecerá nesta quarta-feira, 27, para homenagear a líder Giovanna. A festa dela terá o tema de Fitness Vintage, com cenário que lembra uma academia dos anos 1980. Depois disso, as próximas lideranças não vão ter mais festas por causa do jogo mais agitado.

Inclusive, o Modo Turbo será ativado na sexta-feira, 29, com a formação de um paredão. A partir disso, a eliminação será no domingo, que também terá uma nova prova do líder e uma nova formação do paredão. A próxima eliminação será na terça-feira, que também terá mais uma prova do líder e mais uma formação de paredão. Na sequência, a eliminação será na quinta-feira, que também terá eliminação e prova do líder.

O BBB 24 chegará ao fim no dia 16 de abril.

Saiba o que Tadeu Schmidt falou na bronca

Na edição desta terça-feira, 26, o apresentador Tadeu Schmidt deu uma bronca em Davi e Bin Laden por causa da briga deles no BBB 24 durante a madrugada. Porém, eles não foram expulsos e seguem no jogo.

"79 dias. Quase 80 dias vividos com uma intensidade que vocês jamais tinham experimentado. Tanto esforço, tantas emoções, tanto sofrimento mesmo. Vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo em cinco minutos de descontrole. O BBB é uma arena para embates verbais. Podem discutir, podem brigar, com palavras. Vocês sabem que agressão física é absolutamente inaceitável. Então, por que agir desse modo? Em que tudo que levar a crer que você vai sair no tapa com o adversário. Que coisa lamentável. A casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB com o Brasil inteiro vendo", disse ele.

E completou: "Se você estivesse assistindo, era esse o BBB que você iria querer ver? Quando você indica que quer a violência, você já está errado. Por que então essa provocação que fica a um milímetro de uma briga? Em 24 edições de Big Brother nenhum competidor jamais chegou a vias de fato com um adversário. Davi e Bin já é a segunda vez que vocês partem para esse cara a cara, esse cara a cara raivoso. Primeiro lá atrás, na história do Calabreso, e ontem de novo. Vocês não perceberam como isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? E essa é a grande preocupação. Eu já falei em outra ocasião e repito. Mais preocupante do aquilo que aconteceu é o que pode vir a acontecer. Todo mundo precisa entender de uma vez por todas que o confronto no BBB é apenas com palavras. O simples fato de parecer que alguém quer algo mais que isso já é horrível".

Por fim, ele disse: "Vocês são melhores do que isso, vocês sabem que vocês são muito melhores do que isso. Então, respirem, reorganizem os pensamentos. Daqui a pouco volto para conversar com vocês na condição de Emparedados".