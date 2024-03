BBB 24: Internautas reagem após bronca de Tadeu em Davi e Bin Laden

Nada de expulsão no BBB 24! Depois de briga inacreditável na madrugada, Davi e Bin Laden apenas levaram uma bronca de Tadeu Schmidt

Na noite desta terça-feira, 26, o apresentador Tadeu Schmidt foi o responsável por revelar a decisão da Globo sobre a briga de Davi e MC Bin Laden no BBB 24, da Globo. Apesar dos pedidos dos internautas para que eles fossem expulsos, a emissora decidiu manter os dois no jogo e o comunicador apenas deu uma bronca neles na edição ao vivo. Com isso, os fãs do programa reagiram nas redes sociais.

Os internautas criticaram a bronca de Tadeu nos brothers e fizeram vários comentários nas redes sociais. “Parecem crianças tomando esporro do diretor da escola”, disse um fã. “Big Brother é uma piada, fica quem eles querem”, afirmou outro. “Mentira que eles não vão ser expulsos? Inacreditável”, escreveu mais um.

Veja mais reações:

Big Brother perdeu toda credibilidade! Dois pesos e duas medidas! #bbb#osdoisexpulsos — Sandro Muniz (@diesandro) March 27, 2024

Pronto não assisto mais o big brother. Acabou hoje. O programa não respeita nem as próprias regras — gal (@bisgabi) March 27, 2024

Big Brother: sim, é o retrato da sociedade.



Bin Laden tava errado.

Davi tbm tava errado.

Ninguém é santo ali, gente.



Teve uma mina que deu cotovelada em um, outro que começou a briga pelos dois....#BBB — Cansada (@piscescansada) March 27, 2024

Big Brother só vai ter eliminação mesmo, não expulsão. Tem gente que deve tá espumando essas horas kkkkkkkkkk#BBB24 — Diego (@92diegolb) March 27, 2024

O DAVI RINDO DESSE DISCURSO PATÉTICO DO TADEU! ELE SABE QUE PODE FAZER O QUE QUISER, QUE LIXO VIROU O BIG BROTHER BRASIL! #BBB24 — policial disfarçado | 📖📚 (@theballadof) March 27, 2024

Outra bronca de Tadeu Schmidt no BBB 24

Na semana passada, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo para puxar a orelha de Beatriz e Alane na casa do BBB 24, da Globo. Antes de liberar os participantes para a festa da noite, ele pediu para que as sisters não pulem em cima ou façam algo com a cantora convidada, que é a Ivete Sangalo.

Ele fez esse pedido porque Beatriz derrubou Sabrina Sato no chão nesta semana durante uma participação dela na casa e Alane também participou da agitação. Então, Schmidt resolveu avisá-las para se controlarem antes de irem para a festa.

"Eu queria avisar o seguinte: temos uma atração na festa, temos um show. Então, dona Alane e, principalmente, dona Bia, já levaram um puxão de orelha nesta semana. O que vocês fizeram não foi legal. Não pode pular em cima da atração. Então, comportem-se. Porque, se tem uma pessoa que leva o público à loucura, é essa pessoa que vocês vão ver no palco. Então, comportem-se”, avisou.

Com a bronca ao vivo, Beatriz pediu desculpas por sua atitude. "Quero pedir desculpas para a Sabrina Sato e para todo o Brasil. Foi muita emoção, mas a gente está se policiando para não acontecer de novo”, disse ela. E Alane fez o mesmo: "Eu não faria isso lá fora, mas aqui dentro é um turbilhão de emoções. Desculpa também”.