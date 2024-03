BBB 24: Tadeu Schmidt puxa a orelha de Beatriz e Alane ao vivo

Ao vivo, Tadeu Schmidt surpreende ao pedir para Beatriz e Alane não aprontarem com a cantora Ivete Sangalo na festa do BBB 24

Na noite desta sexta-feira, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo para puxar a orelha de Beatriz e Alane na casa do BBB 24, da Globo. Antes de liberar os participantes para a festa da noite, ele pediu para que as sisters não pulem em cima ou façam algo com a cantora convidada, que é a Ivete Sangalo.

Ele fez esse pedido porque Beatriz derrubou Sabrina Sato no chão nesta semana durante uma participação dela na casa e Alane também participou da agitação. Então, Schmidt resolveu avisá-las para se controlarem antes de irem para a festa.

"Eu queria avisar o seguinte: temos uma atração na festa, temos um show. Então, dona Alane e, principalmente, dona Bia, já levaram um puxão de orelha nesta semana. O que vocês fizeram não foi legal. Não pode pular em cima da atração. Então, comportem-se. Porque, se tem uma pessoa que leva o público à loucura, é essa pessoa que vocês vão ver no palco. Então, comportem-se”, avisou.

Com a bronca ao vivo, Beatriz pediu desculpas por sua atitude. "Quero pedir desculpas para a Sabrina Sato e para todo o Brasil. Foi muita emoção, mas a gente está se policiando para não acontecer de novo”, disse ela. E Alane fez o mesmo: "Eu não faria isso lá fora, mas aqui dentro é um turbilhão de emoções. Desculpa também”.

O que Big Boss falou ao punir Beatriz?

Logo após o incidente envolvendo a apresentadora Sabrina Sato, o termo 'Beatriz Expulsa' entrou nos Trending Topics do X, antigo Twitter. Os internautas afirmaram que a vendedora acabou agredindo Sabrina. Diante da repercussão negativa, o Big Boss decidiu se manifestar e deu uma bronca nas participantes, além da estalecada severa.