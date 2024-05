Nada de TV! Fátima Bernardes anuncia novo trabalho: 'É o começo'

Sem data para estrear projeto na Globo, Fátima Bernardes anuncia novidade em sua carreira; jornalista mostrou seu novo trabalho

A apresentadora Fátima Bernardes anunciou seu novo trabalho após revelar que está renovando seu contrato por obra na Globo. Nesta quarta-feira, 08, a jornalista compartilhou um vídeo para contar a novidade para seus seguidores e fãs de seu trabalho.

Assim como muitos comunicadores, a famosa resolveu criar seu próprio canal no YouTube enquanto não tem data para seu novo projeto com a emissora carioca, onde ficou mais de 37 anos e comandou desde o Jornal Nacional até o The Voice Brasil.

"Bem-vindos ao canal! É o começo de uma nova trajetória na minha carreira, agora, lá no YouTube! Já se inscreve e ativa o sininho, hein? Ah e aproveita e comenta: o que vocês querem ver por lá?", falou a apresentadora sobre a novidade.

Recentemente, a jornalista se pronunciou após boatos de que não estaria mais na Globo."Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids", esclareceu e deu mais detalhes.

Fátima Bernardes rebate preconceito sobre namorado mais jovem

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes aproveitou alguns minutos de seu tempo livre para bater um papo descontraído com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a comunicadora respondeu dúvidas dos internautas a respeito de sua vida pessoal e falou um pouco como se sente em relação aos julgamentos que recebe a respeito de seu relacionamento amoroso com Túlio Gadêlha, 25 anos mais novo.

Desde que assumiu o namoro com o político, a diferença de idade entre os dois está sempre em foco. Ao aconselhar uma internauta que contou passar pela mesma situação, Fátima explicou que, com o tempo, as críticas vão deixando de ter importância.

"Tenho 58 anos e meu namorado 35. Sofro muito julgamento, isso passa?", questionou a fã. A jornalista, por sua vez, respondeu: "Olha, eu não sei se passa, mas você passa a não se importar mais com isso com certeza", iniciou ela.