Amor de Carnaval e gravidez: Relembre o romance de Luana Piovani e Pedro Scooby

Surfista e Luana Piovani se separaram em 2019 e desde então trocam farpas nas redes sobre postura e criação dos filhos

Luana Piovani (46) e Pedro Scooby (34) dão o que falar mesmo após o fim da relação, com trocas de farpas e declarações fortes nas redes sociais, como aconteceu na manhã desta quarta-feira, 28. Os dois foram casados por 6 anos, de 2013 a 2019, e tiveram três filhos: Dom, Liz e Bem. No entanto, eles começaram o romance alguns anos antes, em 2011, em pleno Carnaval.

Quando ainda estavam juntos, eles contaram ao programa Esquenta! (2011-2017), da Globo, que se conheceram em um camarote durante o Carnaval de 2011. Piovani afirmou que Scooby pediu um beijo, e ela recusou por causa da quantidade de fotógrafos. Apesar de terem interesse um no outro, o primeiro beijo do casal aconteceu apenas quando eles entraram na van que os levaria do camarote. "Quando entrei na van, nunca mais voltei para casa", brincou o surfista.

Quando engataram o namoro, o atleta tinha 23 anos, 12 a menos que a atriz. Já no ano seguinte, em março de 2012, ainda namorados, os dois tornaram-se pais de Dom --que hoje dedica-se a esportes como skate e até mesmo o surfe. Os dois se casaram oficialmente no ano seguinte, na Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia repleta de celebridades.

No início de 2015, os dois surpreenderam seus fãs com o anúncio que seriam pais de gêmeos. Em setembro daquele ano, nasceram Liz e Bem. O casal ficou marcado nas redes por suas declarações quentes e fotos ousadas, já que compartilhavam cliques bastante sensuais.

Em 2016 os dois terminaram pela primeira vez. Sem dar detalhes sobre o motivo do término, eles mantiveram uma relação próxima e a amizade em função dos três filhos. Quatro meses após ter se separado, a dupla reatou.

Três anos depois, em 2019, Piovani e Scooby se divorciaram oficialmente. Segundo a atriz a nova crise teria começado quando eles se mudaram do Brasil para Portugal, buscando mais segurança e melhor estrutura para os filhos. "Não vou pegar os 100 anos que me deram nessa vida e enterrar em um casamento falido", declarou, na época, em entrevista ao programa Júlia, da TV portuguesa.

Depois da separação, o surfista chegou a se relacionar com Anitta (29) por alguns meses e hoje é casado desde 2020 com a modelo Cintia Dicker (36), com quem teve uma filha, Aurora, que nasceu no início desta semana. Já a atriz teve um affair com o jogador de basquete Ofek Malka (26) e hoje namora o empresário Lucas Bittencourt (32).