Luana Piovani detona Pedro Scooby e critica Cintia Dicker grávida no volante: ''Burras''

Após desentendimento com Pedro Scooby, Luana Piovani detonou comportamento do surfista e cutucou Cintia Dicker

Após Pedro Scooby (34) dizer que não resolverá os assuntos da família na internet, Luana Piovani (46) se pronunciou e escreveu uma série de stories para o pai de seus três filhos nesta quarta-feira, 28. Indignada como foi tratada pelo surfista, ela resolveu dar sua versão na web.

A loira começou explicando o motivo de expor suas questões envolvendo o ex-marido na internet. "Eu faço porque funciona! Porque passar vergonha "em praça pública" leonino não quer. Tanto funciona que funcionou. Claro que é pra "inglês ver" porque nunca checará ou se importará com o tipo de conteúdo visto, mas já é alguma coisa", disse ela sobre ter reclamado dele não monitorar o que as crianças consomem online.

Em seguida, a apresentadora falou sobre abrir mão de ficar com os herdeiros no fim do ano para eles estarem com o pai no Brasil. "Deixei meus filhos irem pro Brasil depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício meu em nome deles. Eu no primeiro filho (nos outros 2 depois também) queria paz. Quando soube da condição então não acreditei que anda assim queriam 3 crianças em casa. Mas essa foi a escolha DELES. Eu mais uma vez corte na carte e deixei ir", disse.

Luana Piovani então reclamou da maneira como Scooby a trata. "Ele deveria ser gentil comigo, estou sem dormir direito por causa desse parto tem 3 dias, mandei mensagem às 7 da manhã querendo notícias, alguém me responde? Claro que nao. Consideração por mim nunca existiu. Liguei pra falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: vai querer mandar na minha casa?", contou.

"E aí se deu a sequência de grosseria até a desligada de telefone na minha cara. Assim que ele trata a mãe dos filhos dele, que tanto fez por ele, mas fingir gratidão só funciona no BBB. Foi ele que fez questão de dizer a todos que o presente de Natal da esposa era o filho que ela esperava. No meu tempo, mulher dá a luz e ganha presente, sejam abraços flores, declarações de amor, joia", escreveu.

Luana Piovani critica Cintia Dicker por dirigir até a maternidade.

Nos stories, Piovani também falou sobre a madrasta dos filhos, Cintia Dicker, dirigir até a maternidade antes do nascimento de Aurora, que já passou por cirurgias desde que veio ao mundo nos últimos dias.

"Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada na direção de um carro em movimento e todos aplaudem. Tem peninha. Sabe o que você são mulheres? Burras. Graças a vocês, as cegas que podem ver, levaremos ainda séculos pra mudar a nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo ainda não entende o que está por vir. Escolhas", disparou.

Por fim, a famosa comentou sobre a pensão dos filhos. "Resta saber se a parte dele das despesas das crianças vai entrar na minha conta no dia 2 de janeiro. Porque homem adora tirar mãe de maluca e achar que a criança parou de comer né. Mas tudo bem porque eu volto aqui e dou mais um pla, diretamente com quem lhe pagas as contas. A sorte dos meus filhos é que nasci um homem com alma e corpo de mulher. Não esmoreço e ainda sabatino", falou.

