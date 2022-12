Prestes a dar à luz, Cintia Dicker dirige até a maternidade: “Ela vai plena!”

Na reta final da gravidez, o nascimento da filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby está previsto para acontecer nesta segunda-feira, 26.

Na tarde desta segunda-feira, 26, Pedro Scooby (34) surpreendeu os internautas ao publicar no Stories de seu Instagram uma sequência de vídeos mostrando Cintia Dicker (36) dirigindo até a maternidade para dar à luz a Aurora.

Isso porque o nascimento da primeira filha do casal, está previsto para acontecer hoje. Recentemente, em suas redes sociais, Cintia Dicker explicou os motivos do porquê o parto será adiantado. "Oi, já cheguei em casa, fui hoje de manhã ao médico para ver como anda a Aurora”, começou falando. “Ela [Aurora] está gigante! Três quilos e meio. Estou com 35 semanas, mas por motivos maiores a Aurora já está chegando”, revelou a modelo.

Nas imagens publicadas por Scooby, a ruiva aparece dirigindo usando um vestido preto."Ó como ela vai para a maternidade! Dirigindo, papai! E aí, tranquila, amor?", perguntou o Scooby. Em Tom de brincadeira, Cintia respondeu: "Ainda!", disse ela.

Na sequência, o surfista disparou: "Isso prova que nós somos mais evoluídas e fortes que os homens. Se eu estivesse grávido, eu ia de resgate para a maternidade. Ela vai plena!", disse ele.

Vale lembrar que além de Aurora, o surfista é pai de Dom (10), e dos gêmeos Bem (7) e Liz (7), frutos do seu antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani (46).

Cintia Dicker encanta ao exibir rostinho da filha Aurora em ultrassom

A mamãe coruja Cintia Dicker (36) encantou os fãs ao compartilhar mais um registro do ultrassom da filha com o surfista Pedro Scooby (34).

À espera de Aurora, a modelo compartilhou uma foto do exame de ultrassom da bebê no Instagram e se derreteu ao exibir para os seguidores o rostinho da pequena."E um boa noite dessa gostosura. AURORA", disse ela.