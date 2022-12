Cintia Dicker encanta ao exibir rostinho da filha Aurora em ultrassom

Na reta final da gravidez, modelo Cintia Dicker compartilha foto mostrando o rostinho da herdeira com o surfista Pedro Scooby em ultrassom

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker (36) encantou os seus seguidores ao compartilhar mais um registro da filha com Pedro Scooby (34)!

Na reta final da gestação, à espera de uma menininha, Aurora, a modelo publicou uma foto do exame de ultrassom da bebê. Ela se derreteu ao mostrar o rostinho da pequena. "E um boa noite dessa gostosura. AURORA", disse a mamãe coruja no Instagram.

Após dizer em entrevista que a previsão de nascimento é para o dia 26 de dezembro, Cintia usou as redes sociais para contar que por motivos de forças maiores, o parto será adiantado. “Oi, já cheguei em casa, fui hoje de manhã ao médico para ver como anda a Aurora”, começou falando. “Ela [Aurora] está gigante! Três quilos e meio. Estou com 35 semanas, mas por motivos maiores a Aurora já está chegando”, explicou a modelo.

Recentemente, Scooby contou que Cintia engravidou no dia em que ele saiu do BBB 22 em entrevista no podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme.

"Eu sempre tive um desejo muito grande de ter filhos e quando ela [Luana] falou que queria eu falei 'vamos'. Ela parou de tomar remédio e um mês estava grávida. Com os gêmeos foi assim também, ela tirou o DIU, viajou, nos encontramos no Havaí e foi. Até com a Cintia, engravidei ela no dia que eu saí do BBB, à noite eu fui para casa e pá", disse ele.

Vale lembrar que Scooby já é pai de Dom (10), e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, do relacionamento com Luana Piovani (45).

Confira ultrassom da filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby:

Cintia Dicker mostra o quartinho para receber Aurora

Pedro Scooby e Cintia Dicker encheram a web de fofura ao revelarem o quartinho que será da filha Aurora, que está chegando.

Em seu Instagram, Cintia mostrou todos os cantos do quarto da primeira filha. O cômodo é todo decorado com tons terrosos como bege, marrom, amarelo e terra. O berço para a menina tem um tom de madeira bem escuro. O quarto de Aurora ainda possui um luxuoso sofá branco com diversas almofadas, incluindo uma com o nome da bebê. “Sem palavras! Fez o quartinho da Aurora do jeito que eu queria. Obrigada, eu amei”, escreveu a futura mamãe.

