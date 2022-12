Cintia Dicker anuncia que a filha com Pedro Scooby nascerá antes do previsto

Na reta final da gravidez, modelo Cintia Dicker revela que Aurora, sua primeira filha com Pedro Scooby vai chegar antes da data marcada

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker (36) revelou para os seguidores que a herdeira com o surfista Pedro Scooby (34) já está para chegar!

Grávida de 8 meses, a influenciadora anunciou que a primeira filha do casal, que vai se chamar Aurora, nascerá antes da data marcada. Em entrevista recente ao GShow, a ruiva disse: “Estou tranquila por enquanto. Está todo mundo falando que estou super calma. Já já ela estará aí. No dia 26 de dezembro ela chega.”

Na segunda-feira,12, em seu Instagram, ela contou que por motivos de forças maiores, o parto será adiantado. “Oi, já cheguei em casa, fui hoje de manhã ao médico para ver como anda a Aurora”, começou falando, citando ainda o peso que a bebê está.

“Ela [Aurora] está gigante! Três quilos e meio. Estou com 35 semanas, mas por motivos maiores a Aurora já está chegando”, explicou Cintia Dicker.

Na sequência, Cintia postou uma foto sua de biquíni na beira da praia nos Stories de sua rede social.

Cintia Dicker exibe barrigão em dia de praia no Rio

Na tarde de segunda-feira, 12, Cintia Dicker que está grávida de 8 meses, aproveitou o dia ensolarado para se refrescar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para pegar um bronzeado, a modelo elegeu um biquíni branco com detalhes em azul, todo trabalhado no crochê e esbanjou beleza nas areias cariocas.

Vale lembrar que o Pedro já é pai de Dom (10), e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos de idade, frutos de seu relacionamento anterior, com a atriz Luana Piovani.

Nas últimas semanas, Cintia utilizou suas redes sociais para revelar que fez um curso preparatório para a maternidade e ainda fez questão de dar detalhes sobre as aulas que está tendo.

