Gravidíssima, Cintia Dicker participa de curso preparatório antes de dar à luz

Model Cintia Dicker está esperando sua primeira filha Aurora, com o surfista Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (36) utilizou suas redes sociais para contar que está fazendo um curso preparatório para a maternidade enquanto está grávida de sua primeira filha, Aurora. Nesta quinta-feira, 8, ela deu detalhes sobre as aulas que está tendo.

“Hoje teve. Amei”, escreveu a modelo na legenda de seus stories no seu perfil oficial no Instagram, mostrando que teve aula e palestra sobre o assunto, chegando até a utilizar um boneco para alguns ensinamentos práticos.

Na reta finalíssima da gestação, Cintia vem compartilhando bastante todos os detalhes que giram em torno das dificuldades que vem enfrentando. Cintia está grávida de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

Cintia Dicker mostra aula - Créditos: Reprodução / Instagram



Cintia Dicker faz chá de bebê, e Luana Piovani celebra

Recentemente, Cintia Dicker fez um chá de bebê para celebrar o momento especial! A influenciadora compartilhou registros da comemoração, que teve o tema de sereia e contou com a presença de amigas, como da promoter Carol Sampaio, da esposa de Douglas Silva (34), Carol Samarão, e as filhas do casal, Maria Flor e Morena"Obrigada á cada uma que veio no chá de bebê da Aurora, essa neném ja é muito amada. Obrigada @sampaio_carol por tudo!", escreveu Cintia.