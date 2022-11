Grávida, Cintia Dicker faz chá de bebê, e Luana Piovani celebra: ''Que benção!''

À espera da primeira filha com Pedro Scooby, modelo Cintia Dicker mostra chá de bebê e novo ultrassom da herdeira Aurora

A modelo Cintia Dicker (35) está radiante com a primeira gestação! À espera de uma menininha com o marido, Pedro Scooby (34), a mamãe fez um chá de bebê para celebrar o momento especial!

Na segunda-feira, 28, a influenciadora compartilhou registros da comemoração, que teve o tema de sereia e contou com a presença da promoter Carol Sampaio, da esposa de Douglas Silva (34), Carol Samarão, e as filhas do casal, Maria Flor e Morena.

"Obrigada á cada uma que veio no chá de bebê da Aurora, essa neném ja é muito amada. Obrigada @sampaio_carol por tudo!", escreveu Cintia.

Nos comentários do post, a atriz Luana Piovani (46), ex de Scooby e mãe dos três filhos dele, Dom (9), Bem e Liz, de 7 anos, destacou: "Mais uma pra nossa rica família. Agora meu laço de fita tem companhia feminina que benção. Deus vos abençoe Cintia!"

Cintia Dicker também exibiu novo ultrassom da filha nos Stories. "Hoje foi dia de ver Aurora. Tá gigante! 49 cm e 33 semanas."

A mamãe de primeira viagem ainda mostrou que já está arrumando a mala de maternidade da herdeira. "Chupetas lavadinhas e indo pra malinha dela", disse ela ao postar foto da chupeta personalizada com o nome da bebê.

Confira as fotos do chá de bebê da filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Cintia Dicker exibe mancha branca na barriga e pede ajuda da web

A modelo Cintia Dicker usou os Stories de seu perfil no Instagram para mostrar na quarta-feira, 23, que apareceu uma mancha "do nada" em volta do seu umbigo.

A modelo, que está grávida de sete meses de Aurora, fruto de seu casamento com o surfista Pedro Scooby, se assustou com a nova marca e pediu a ajuda dos seguidores. "Alguém sabe o que é essa mancha branca em volta do umbigo? Apareceu do nada", escreveu ela nas imagens.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!