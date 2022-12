Pedro Scooby e Cíntia Dicker anunciam a data de nascimento da filha que esperam

A modelo Cíntia Dicker está na reta final de gravidez da filha que espera com Pedro Scooby

Na reta final de gravidez, a modelo Cíntia Dicker (36) anunciou a data do nascimento de Aurora, sua primeira filha com o surfista Pedro Scooby (34) e revelou está zero ansiosa com a sua chegada.

“Estou tranquila por enquanto. Está todo mundo falando que estou super calma. Já já ela estará aí. No dia 26 de dezembro ela chega”, avisou em entrevista ao Gshow.

Na casa de Cíntia Dicker e Pedro Scooby no Rio de Janeiro, tudo está praticamente pronto para receber a bebê. A modelo, inclusive, decidiu mostrar como está o quartinho da menina.

Na imagem, divulgada no Instagram, já dá para ver parte da decoração do cômodo, que conta com móveis brancos e com detalhes em madeira.

Para as roupas de cama e acolchoados, a modelo optou por tons pastel, como laranja, verde e cinza. O marrom das almofadas dão o toque final.

Cíntia Dicker mostra quarto de Aurora. Foto: Reprodução/Instagram

Cintia Dicker ganha homenagem do marido, Pedro Scooby

O atleta e ex-BBB publicou uma sequência de fotos da ruiva. Em alguns cliques em seu perfil no Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece ao lado dos herdeiros de Scooby com a atriz Luana Piovani (46), Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 7 anos de idade.

"Falar o que dessa mulher? Parceira, mãezona, gata, divertida… Poderia ficar até amanhã colocando adjetivos e mesmo assim não conseguiria explicar o quando você é especial! Mais um ano de vida e eu só te desejo saúde e paz, que o resto damos um jeito! Te amo @cintiadicker", se derreteu Scooby.

"Te amo", declarou Cintia em agradecimento nos comentários. "Scooby, seus filhos são apaixonantes também ahahah família linda. Muita vida, cheia de movimento, luz, sombra e água fresca pra Cintia & todos os seus e suas", desejou Linn da Quebrada (32).