Cintia Dicker mostra detalhes da decoração luxuosa do quarto da filha

Cintia Dicker abre as portas do quarto da filha para revelar detalhes dos móveis que escolheu

Na tarde desta segunda-feira, 21, a modelo Cintia Dicker (35) surpreendeu os seguidores ao mostrar um pouco de como será a decoração do quarto luxuoso de sua primeira filha, Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34).

Na filmagem, Cintia revelou que os móveis do espaço já estão chegando e sendo montados. "Começaram a chegar as coisinhas do quarto dela, que amor!".

A mulher de Scooby não segurou a ansiedade e mostrou um pouco para os fãs de como é a decoração do quarto do bebê, que, em sua maioria, são em madeira e na cor off white.

Na sequência, ela afirmou que "faltam muitas coisas", mas que conforme forem chegando ela vai mostrando para os seguidores.

Cintia Dicker mostra detalhes do quarto de bebê da filha:

Foto: Reprodução / Instagram