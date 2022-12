Pedro Scooby revela que Aurora passou por cirurgia: ‘Momento delicado’

Bebê recém-nascida, filha de Pedro Scooby com Cintia Dicker, nasceu nesta segunda-feira, 26

Nascida a apenas um dia, a pequena Aurora, filha de Pedro Scooby (34) e Cintia Dicker (36), já deixou os papais preocupados. A primeira filha do casal teve de passar por duas cirurgias ao nascer, na noite desta segunda-feira, 26.

“As pessoas ficam preocupadas, ficam mandando mensagens todos os dias. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje passou por outra. É um momento delicado na minha vida”, revelou o surfista.

“Por mais que eu seja esse cara positivo. Continuo muito positivo. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso estava acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também”, completou, sem dar muitos detalhes do que aconteceu com a pequena para que ela precisasse passar pelas cirurgias.

"É deixar aqui só, mas está tudo bem. Vai dar tudo certo. E quanto à discussão de internet, eu não vou me pronunciar, porque eu acho que a internet não é lugar para se resolver problemas de família. É isso, tá bom? Um beijo, fica com Deus todo mundo aí. Obrigado por todas as mensagens. Aceitamos as orações e as mensagens positivas. Tamo junto”, finalizou Pedro.

Nasce Aurora, primeira filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker

Na madrugada desta terça-feira, 27, Pedro Scooby anunciou em seu Instagram a chegada da herdeira, com algumas fotos do momento parto. Ainda no centro cirúrgico, Cintia Dicker, apareceu visivelmente emocionada recebendo todo o carinho e apoio do maridão enquanto os médicos realizavam o parto de Aurora. "Aurora já está entre nós! Obrigado por todas as mensagens de carinho e amor!", escreveram os papais na legenda da postagem.