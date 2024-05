Werner Schünemann faz novo desabafo sobre situação no RS: 'Muita destruição'

Morando em Porto Alegre, o ator Werner Schünemann atualizou a situação da região e falou sobre a onda de solidariedade aos gaúchos

O ator Werner Schünemann usou as redes sociais na noite de terça-feira, 7, para compartilhar um novo relato a respeito da situação no Rio Grande do Sul, assolado por enchentes. Morando atualmente em Porto Alegre, o artista havia publicado um vídeo contando que a região estava sem água e energia elétrica.

Através de seu Instagram oficial, Werner revelou que a luz já voltou ao local, mas os moradores seguem sem água. Ao longo de seu desabafo, o eterno Bento Gonçalves de 'A Casa das Sete Mulheres' (2003) ressaltou a importância de buscar maneiras de evitar que outras tragédias como esta ocorram novamente.

"Pessoal, ontem eu fiz um vídeo aqui, eu estava gravando no escuro, né, sem luz, a luz de velas, sem água. Uma coisa melhorou: agora voltou a energia elétrica. Temos luz, mas não temos água ainda, e provavelmente vai demorar. As cidades que foram assoladas por essas enchentes, por essas inundações, estão devastadas, destruídas. É muita destruição, mas para quê?", iniciou o ator.

E continuou: "A ciência pode ajudar a explicar por que e para que nós possamos, nos anteciparmos e que não sejamos novamente vítimas de tanta tragédia". Em seguida, Werner Schünemann mencionou a mobilização da população dentro e fora do país para ajudar as vítimas do desastre na região Sul do Brasil.

"E também podemos ajudar nessa onda de solidariedade que tem vindo de todo o país e de alguns países de fora também. Faça sua doação no paraquemdoar.com.br. Isso certamente vai chegar até a ponta lá de quem está precisando. Solidariedade é uma força. Bondade pode ser a revolução", concluiu Werner.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Werner Schünemann (@wernerschunemannoficial)

Pedro Scooby mostra resgate de pessoas e animais no RS

O surfista Pedro Scooby abandonou seus compromissos e está no Rio Grande do Sul como voluntário no resgate de pessoas em áreas alagadas. Após trazer relato de mais um dia ajudando pessoas ilhadas pelas enchentes, o ex-BBB mostrou um vídeo com o trabalho que fez ao lado do seu amigo, e também surfista, Lucas Chumbo.

Em seu perfil oficial do Instagram, o marido de Cíntia Dicker compartilhou um vídeo de resgate a 50 pessoas que estavam ilhadas em uma escola local, além de 20 cachorros, que estavam presos em um ginásio. No registro, Scooby e Chumbo foram levados para fazer um reconhecimento aéreo em um helicóptero, buscando entender mais a área que iriam percorrer pelo dia. Confira detalhes!