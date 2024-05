Ficou sério? Isabelle mostra anel e outro presente que ganhou de Matteus

Isabelle mostra presente romântico que recebeu de Matteus e levanta suspeitas de pedido de namoro feito pelo gaúcho; veja

Após algumas semanas do fim do BBB 24, Isabelle e Matteus podem estar em um relacionamento sério depois de alegarem que estavam se conhecendo. As suspeitas de que o pedido de namoro foi feito pelo gaúcho surgiram nesta quarta-feira, 08, após uma postagem da manauara.

Exibindo sua mão e um anel no dedo, a dançarina marcou o perfil do affair para agradecer as flores vermelhas. O presente romântico deixou os fãs curiosos sobre ter rolado um pedido oficial de Matteus para Isabelle.

"Lindo da minha vida", escreveu ela ao exibir os mimos especiais que recebeu do estudante de Engenharia Agrícola que está empenhado arrecando doações para seu estado, o Rio Grande do Sul.

É bom lembrar quenos últimos dias, Matteus foi para Manaus encontrar a moça. No local, ele conheceu alguns lugares da terra da suposta nova namorada e até curtiu um jantar romântico com ela.

Recentemente, Isabelle havia falado sobre seu futuro com o gaúcho. "Gostaria muito que desse certo. Vivemos em um extremo de distância bem grande e essa é a nossa única adversidade, porque nós temos um carinho muito incrível um pelo outro, uma sintonia ímpar. Então é delicado, mas a gente conversa e fala de planos para o futuro, mesmo em meio à instabilidade pós-BBB. Por enquanto, ainda não teve esse acerto para definir o nosso relacionamento", afirmou ela na Marie Claire.

Veja o anel que Matteus deu para Isabelle:

