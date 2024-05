Assumidos? João Guilherme se declara publicamente para Bruna Marquezine

Tá ficando sério! João Guilherme surpreende com declaração apaixonada em meio aos rumores de romance com Bruna Marquezine

Ela é o ‘chuchuzinho'! João Guilherme surpreendeu com uma declaração em meio aos rumores de um romance com Bruna Marquezine. Depois que a atriz brasileira fez sua estreia no baile do Met Gala 2024, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos, ele fez questão de elogiá-la publicamente em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques posando no tapete verde do evento tradicional. Além de ganhar muitos comentários com ‘chuchuzinho’, o apelido que teria ganhado do ator, João Gui também figurou entre as mensagens e deixou um elogio apaixonado para a suposta namorada: ‘Fascinante’, ele se derreteu.

E o filho do cantor Leonardo não parou por aí! João ainda compartilhou as fotos da atriz em sua própria conta na rede social, adicionando um emoji de troféu para elogiar Marquezine. É claro que os apoiadores do casal foram à loucura e intensificaram ainda mais os rumores de um possível romance, que circulam há meses.

João Guilherme se derrete por Bruna Marquezine publicamente - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, uma foto de João Guilherme e Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais. No clique, os dois aparecem abraçados durante um encontro com amigos e os fãs já começaram a shippar os dois. Porém, um detalhe chamou a atenção: a camiseta que ela está usando, que seria um presente do famoso.

Para quem está acompanhando as últimas notícias sobre os dois, João Guilherme disse há poucos dias que comprou uma camiseta para seu ‘chuchuzinho’. Coincidência ou não, Bruna apareceu justamente com uma camiseta da mesma marca: “Comprei uma baby tee, Maison Margiela, linda! Eu vi ela provando ali e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é”, afirmou o ator.

Quanto custa o look de Bruna Marquezine?

Na última segunda-feira, 6, Bruna Marquezine fez sua estreia no tradicional baile do Met Gala 2024, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos. A atriz brasileira investiu pesado para marcar presença em um dos eventos mais importantes da moda internacional e atraiu todos os olhares com seu look luxuoso.

Todos os anos, o evento do Met Gala apresenta um tema diferente e, desta vez, celebrou as flores e a oportunidade de relembrar peças de arquivo muito delicadas que não podem mais ser usadas. Apesar de não seguir exatamente o tema, Bruna decidiu se inspirar em um vestido de sua infância para criar o look e usou um modelo personalizado por uma grife, além de joias luxuosas; confira os valores!