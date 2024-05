Ex-BBB Jaque Faria defende Pedro Scooby e critica Luana Piovani: 'Rancor'

Após críticas de Luana Piovani sobre Pedro Scooby, ex-BBB Jaque Faria defende o surfista e enaltece iniciativa dele no Rio Grande do Sul

A ex-BBB Jaque Faria saiu em defesa de Pedro Scooby e criticou a postura de Luana Piovani após ver a apresentadora falando que o filho dela com o surfista, Dom, de 12 anos, está sem ir para escola há 20 dias. Em sua rede social, ela deu sua opinião sobre a postura da loira.

Jaque Faria então detonou a famosa, dizendo que Piovani estaria preocupada apenas com os seus problemas e ignorando a urgência de ajuda que os gaúchos necessitam. A ex-participante do BBB 11 enalteceu a iniciativa de Pedro Scooby de ir até o local ajudar nos resgates nas águas.

"O cara tá lá foi ajudar as pessoas, a mulher tá aqui na internet catucando, falando, que o filho não foi pra escola, que o filho não sei o que, cara, tem gente que só pensa no próprio umbigo, não pensa no outro, na dor do outro, pensa que sempre a dor dela é a maior", disse.

E falou o que pensa sobre Piovani: "Isso é frustração, amargura, rancor, isso mata gente, isso mata, tem coisa que nem terapia dá jeito, só deus mesmo, mas a pessoa tem que querer também né".

Em sua rede social, Luana Piovani postou comentários parabenizando seu ex-marido pela atitude e em seguida escreveu que seu filho está sem ir à escola. “Meu filho está faz 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não foi para escola".

Para quem não acompanhou, Piovani revelou a decisão do filho de morar com o pai no Brasil recentemente. Poucos dias depois, Scooby compartilhou que o menino voltou a andar de skate depois de passar mais de um ano sem praticar e já ganhou o terceiro lugar em um campeonato, além de ter sido aprovado em um teste para ingressar como jogador de futebol em um clube.

Vale lembrar que além do primogênito, ele mora com sua filha caçula, Aurora, de um ano, fruto de seu casamento com Cintia Dicker. Enquanto isso, Luana vive em Portugal com seus outros dois filhos, Liz e Ben, de oito anos, do relacionamento anterior com o surfista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Por que Pedro Scooby viajou ao Rio Grande do Sul?

Neste final de semana, o surfista Pedro Scooby tomou uma atitude solidária e corajosa para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades no estado do Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, o artista revelou que cancelou compromissos, reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até a região sul do Brasil para apoiar as vítimas.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Pedro Scooby dá mais detalhes sobre a viagem do artista para o Rio Grande do Sul. Eles reforçaram que ele não tem previsão de retorno, pois está bastante focado em ajudar as vítimas das enchentes. Neste momento, Pedro já começou com os trabalhos de resgate; saiba mais sobre a iniciativa.