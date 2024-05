Davi recebe alerta de plataforma após divulgar pix pessoal em apoio ao RS

Davi divulgou pix pessoal para arrecadar fundos ao Rio Grande do Sul, mas recebeu advertência de plataforma sobre segurança; entenda

Na última terça-feira, 7, Davi anunciou que estava viajando para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e pediu apoio dos seguidores para arrecadar fundos. No entanto, o campeão do Big Brother Brasil 24 causou polêmica ao disponibilizar seu pix pessoal para levantar o dinheiro, o que resultou em um alerta de uma plataforma.

Através da rede social X, antiga Twitter, Davi compartilhou que estava viajando e pediu ajuda dos seguidores, sem esclarecer o destino das arrecadações em um primeiro momento. Na sequência, ele compartilhou a chave de um pix em seu nome, o que acabou levantando desconfiança dos usuários, que adicionaram um alerta à publicação.

Vou deixar meu pix aqui caso queiram mandar qualquer valor :



Bdavi1748@gmail.com



Itaú



Tô indo a ajuda o Rio Grande do Sul , ajudar aquelas pessoas que realmente precisam !! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) May 7, 2024

Na plataforma, é possível acrescentar notas da comunidade para ajudar a fornecer contexto e combater a desinformação. Como muitos usuários reportaram, a plataforma adicionou um alerta na publicação de Davi: "Não há informações sobre o destino desse dinheiro. É um pix pessoal, sem explicação sobre prestação de contas ou qual é o objetivo da ação”, diz.

“Nenhum contexto foi dado para o público, portanto, não é possível saber se é seguro. O site abaixo ajuda a saber para quem doar", ao concluir a nota, foi destacada uma iniciativa da Globo para divulgar outras formas de doação consideradas seguras. Horas depois, o alerta foi removido. Vale lembrar que após a polêmica, Davi recebeu críticas e revelou como pretende apoiar o RS.

Davi recebe alerta de plataforma - Reprodução/Instagram

Com experiência por ter sido do exército e o sonho de ser médico, o ex-motorista de aplicativo comentou que seu objetivo é ser voluntariado e fazer o que estiver ao seu alcance de muitas maneiras. Davi ainda revelou que comprou apenas passagem para ida e sem previsão de volta: "Não tenho data pra voltar não, só comprei passagem só pra ir", falou ele.

"Pra ser voluntário, ir pras estradas, salvar vidas, eu como fui do exército, tenho experiência em nadar, em primeiros socorros, então vou dar total apoio lá no que eu puder fazer ajudar, ser voluntário mesmo, ir pras estradas, andar de barco, resgatar as pessoas, o que puder fazer pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento", contou.

Davi revela valor arrecadado em campanha para ajudar RS:

Diretamente do avião, Davi compartilhou o montante arrecadado e revelou o destino das doações. Segundo o campeão do Big Brother Brasil 24, sua intenção é comprar água mineral para as regiões afetadas: "Vamos Brasil, eu conto com vocês. Vamos levar água mineral para o Rio Grande do Sul", escreveu o baiano; confira o valor que o motorista de aplicativo arrecadou até o momento.