Leandra Leal se derrete pelo barrigão de grávida na espera pelo segundo filho

Entrando na reta final da gestação, Leandra Leal impressiona ao exibir o tamanho de sua barriga em novo clique feito pelo marido

Leandra Leal está radiante com a chegada do segundo filho! Na última terça-feira, 7, a atriz usou as redes sociais para exibir seu barrigão de grávida em uma foto capturada pelo marido, o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos. A atriz, que já está quase no último trimestre da gestação, se derreteu pelo crescimento do bebê.

Através dos stories do Instagram, Leandra compartilhou um clique que inicialmente foi publicado pelo marido. No registro, ela aparece usando um vestido preto acinturado, que evidencia bem o barrigão, enquanto olha para o bebê e coloca a mão na região: "Meu amor todinho", Guilherme se derreteu pela esposa e pelo herdeiro.

Ao compartilhar o registro, Leandra completou a mensagem do marido: “Nosso”, ela escreveu e acrescentou um coração. Vale lembrar que a artista anunciou a gravidez em março deste ano, quando já estava no quinto mês. Por isso, o bebê, que é um menino e ainda não teve seu nome revelado, pode nascer ainda no primeiro semestre de 2024.

Leandra Leal exibe novo clique do barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

Leandra tem um relacionamento com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos desde maio de 2019, quando se conheceram durante as gravações da série ‘Aruanas’ do Globoplay. Eles decidiram oficializar a união pouco tempo depois, em dezembro de 2020, com uma cerimônia intimista na praia, e no final do ano passado, renovaram os votos com uma grande festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Antes de celebrar sua união com Guilherme, Leandra teve sua primeira herdeira, Julia, de nove anos, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef. Discreta sobre sua vida pessoal, a artista já revelou alguns detalhes de sua jornada de espera pela pequena, que chegou em sua vida quando tinha menos de dois aninhos.

Grávida de 18 semanas, a atriz Leandra Leal mostrou que está cuidando bastante da saúde e bem-estar, e segue mantendo a rotina de exercícios físicos em dia. Na manhã desta segunda-feira, 25, a artista usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento de seu dia ao lado da treinadora Lu Igarashi; confira os registros!