BBB 24: Carolina Dieckmann fala sobre vácuo de Paulo Ricardo com Davi

Após ver vídeo de Paulo Ricardo "pulando" Davi ao cumprimentar brothers em festa, Carolina Dieckmann fala sobre o momento e dá sua opinião

A atriz Carolina Dieckmann mais uma vez saiu em defesa de Davi. Nesta quinta-feira, 04, após a repercussão do vídeo de Paulo Ricardo "pulando" o baiano ao cumprimentar os brothers da casa viraliza, a loira deu sua opinião na rede social.

A famosa então lamentou a situação vivida pelo motorista de aplicativo e falou que não consegue ignorar a situação. Carolina Dieckmann então aconselhou que as pessoas não reajam querendo fazer ataques também.

"Me lembrou muito aquele vídeo, do menininho que não recebe o abraço do jogador de futebol famoso, não tem como a gente ver uma cena dessa e não sentir nada, pelo menos pra mim é impossível, não tem como a gente ver uma cena dessa e não pensar sobre isso. Então a minha opinião é só pense sobre, não precisa atacar, essa coisas de ir derrubar a página, agredir a pessoa...", comentou a artista.

Essa não foi a primeira vez que Carolina Dieckmann mostrou seu apoio a Davi. Nos últimos dias, ela falou sobre o medo que o baiano sente de não conseguir se manter durante a faculdade.

Esposa de Davi se pronuncia após vácuo de Paulo Ricardo

A esposa de Davi, Mani Reggo, fez um comentário após o vídeo de Paulo Ricardo "pulando" o brother na festa do BBB 24 nesta quarta-feira, 03, viralizar na internet. A mulher do baiano então deu sua opinião e compartilhou seu carinho para o confinado.

Depois de ver o artista, que canta a música do reality show não cumprimentar o motorista de aplicativo, a comerciante então falou sobre ele ter o carinho do público. E os internautas apoiaram o casal.

"4 de abril de 2024. Hoje é o Dia do Abraço no Brasil. Davi, meu amor, o Brasil inteiro lhe abraçou", escreveu Mani sobre o companheiro ter conquistado um grande público e ser um dos participantes queridinhos para vencer a edição. Veja mais aqui.