Carolina Dieckmann reage ao ler sobre medo de Davi após o BBB 24

Carolina Dieckmann se surpreende ao ler sobre medo de Davi após o BBB 24 e faz comentário nas redes sociais para apoiá-lo

A atriz Carolina Dieckmann fez um comentário ao ler sobre um medo de Davi após o BBB 24, da Globo. Em um desabafo no confinamento, ele disse que tem receio de não conseguir se sustentar enquanto faz a faculdade de medicina, já que não conseguirá trabalhar neste período por causa da intensidade dos estudos.

Davi falou: "O meu maior medo, que gerou agora dentro de mim, é eu não ter dinheiro para concluir os 10 anos de faculdade que tenho para fazer. E se eu não tiver dinheiro para me manter estudando? Eu vou entrar na faculdade de manhã e sair à noite. Eu fico me perguntando se vou ter que parar de estudar mais uma vez para poder trabalhar e ter que me sustentar".

Com isso, Dieckmann refletiu sobre a desigualdade no Brasil. "Não é sobre BBB, é sobre o Brasil. Não é 'mimimi', é falta de oportunidade num país extremamente desigual. Não é para falar só do Davi, é para falar de todos os meninos como ele. E são muitos", afirmou.

Carolina Dieckmann no SBT? Atriz brinca após encerrar com a Globo

A atriz Carolina Dieckmann abriu o coração e falou sobre o fim de seu contrato de 32 anos com a TV Globo. A artista revelou publicamente na última quinta-feira, 01, que não possui mais exclusividade com a emissora carioca.

Em conversa com a imprensa nos bastidores do bloco da cantora Preta Gil, realizado no último domingo, 04, no Rio de Janeiro, ela contou qual a principal mudança em sua carreira profissional a partir de agora. "É engraçado que eu não estou sentindo que desfiz um laço", iniciou a famosa.

E continuou: "Não vai mudar essa coisa de eu ser ‘contratada’, mas ao mesmo tempo, a Globo continua produzindo o tempo inteiro, ela não mudou nisso. A diferença é que antigamente eu ficava em casa recebendo um salário, e agora não vou mais. Mas as propostas de trabalho que vão vir, não mudam nada", esclareceu.

Ao ser questionada sobre futuros projetos em plataformas de streamings, a atriz garantiu que não possui nenhum projeto atualmente, mas que o público pode aguardar sua atuação nas telinhas. "Eu estava falando sobre as mudanças, acho que a coisa que mais muda, é que agora eu posso falar com o SBT", brincou Carolina Dieckmann ao Terra.

Através das redes sociais, em sua despedida da emissora, a atriz relembrou personagens icônicos como Camila de Laços de Família e aproveitou para agradecer a longa experiência e oportunidade recebida pela emissora desde 1992. Confira!