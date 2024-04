Luisa Sonza relata emoção ao conhecer Chitãozinho e Xororó: 'Quase desmaiei'

Realizou um sonho! A cantora Luisa Sonza compartilhou o momento em que encontrou seus ídolos, Chitãozinho e Xororó, pela primeira vez

A cantora Luiza Sonza realizou um grande sonho na noite de segunda-feira, 29! Através de seu Instagram oficial, a artista, que esteve no Rio de Janeiro, revelou que finalmente conheceu a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, de quem é muito fã.

O encontro com os famosos aconteceu nos bastidores de um evento e foi compartilhado nas redes sociais. Visivelmente emocionada, Luisa fez questão de contar a novidade em primeira mão para seu pai durante uma ligação. Ao relatar o encontro, ela não conseguiu segurar o choro e confessou que estava muito feliz.

"Quero chorar... pai você não vai acreditar! Conheci o Chitãozinho e Xororó e estou chorando, eles são menores que você. O Chitão bateu nas minhas costas... e disse, não desmaia.. Estou me tremendo.. Todos os artistas estão aqui e eu comecei a chorar na mesa... Pra mim é eles e Paul McCartney", declarou Luzia Sonza em conversa com o pai.

No registro onde a cantora aparece ao lado de Chitãozinho e Xororó, a loira contou que saiu do camarim e seguiu até o local onde eles estavam somente para conhecê-los. "Quase desmaiei! Eu fiquei sabendo que vocês estavam aqui e voltei. Sou muito fã", disse.

Nos comentários da publicação, diversos famosos e admiradores da dupla sertaneja confessaram que também se emocionaram ao encontrá-los. "Ela tão sincera na reação dela, não tem como não amar. Preciosa demais", escreveu uma fã. "Não desmaiou", brincou Chitãozinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Madonna é flagrada em janela de hotel no Rio de Janeiro

A cantora Madonna foi flagrada pelos paparazzi enquanto admirava a vista do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira, 29. A estrela chegou ao Brasil por volta das 10h em seu jatinho particular e foi direto para sua acomodação.

Os fotógrafos de plantão conseguiram registrar quando ela foi até uma das janelas de sua suíte de luxo para ver a movimentação dos arredores e também o palco que já está sendo montado na areia da praia, bem na frente do hotel.

Madonna chegou ao Brasil junto com a filha Mercy James, que também já foi vista circulando pelo hotel. A rainha do pop vai se apresentar no próximo sábado, 4, com a turnê The Celebration Tour na praia de Copacabana para uma plateia estimada de 1 milhão de pessoas.

O show marcará o encerramento da turnê que celebrou os 40 anos de carreira dela. Confira os primeiros registros de Madonna no Rio!