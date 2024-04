BBB 24: Emparedado, Lucas Henrique comemora trajetória no jogo: 'Movimentei'

Apesar de 'estar sozinho' no BBB 24 após a eliminação de Giovanna, Lucas Henrique afirmou que se sente feliz por sua trajetória no jogo

Durante a madrugada desta segunda-feira, 8, Lucas Henrique conversou com Matteus no quarto Fada a respeito dos últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo. Apesar de agora ser o único participante do grupo Gnomo no confinamento, o capoeirista afirmou ao brother que está feliz por ter movimentado o jogo.

"Eu fico pensando aqui: estou sozinho", comentou Lucas. Matteus, por sua vez, avisou ao colega que ele não precisa se isolar e que poderia se aproximar dos outros jogadores. "Meus amigos todos foram embora", declarou o capoeirista. "A gente é bem também. A gente se afastou no jogo...", disse o gaúcho, sendo interrompido pelo brother.

"Normal [se afastar]. Mas assim, o respeito continua, a amizade continua. Passa um filme na cabeça, e você pensa: todo mundo foi embora. E aí é óbvio que você pensa: 'eu sou o próximo'. Mas isso é consequência, é de boa, a questão só é... Que loucura", comentou Lucas Henrique.

Na sequência, o participante explicou ao gaúcho que apesar da grande possibilidade de ser eliminado no 19º paredão da edição, ele se sentia feliz por ter sido o último integrante do Gnomo a deixar a competição. "Porque se eu fui o último, tem um motivo para ser o último. Eu fui o último porque caí jogando, eu fui um dos caras aqui que acho que movimentei muito em relação a jogo, movimentei a casa. E fico feliz por isso, porque eu acho que saí de casa para fazer isso", declarou.

"Tu fez seu jogo, e mesmo fazendo seu jogo, isso é uma visão minha, tu não fez maldade para ninguém. Jogou fazendo o teu, trocou de grupo sem precisar desmanchar com outra pessoa", opinou Matteus, por fim.

Vale lembrar que Lucas Henrique enfrenta o paredão da semana contra Alane e Isabelle. O brother se tornou o único sobrevivente do Gnomo após a eliminação de Giovanna, sua aliada de jogo, na noite de domingo, 7.

Mesmo com o relógio batendo os 45 minutos do segundo tempo, uma amizade especial floresceu. Os dois compartilharam momentos incríveis nesses últimos dias. Mas, infelizmente o jogo chegou ao fim para Giovanna e nós desejamos um lindo novo início de ciclo. Que aqui fora seja… pic.twitter.com/GrAYm8CK4x — Lucas Capoeira 🪘 (@lucas_capoeiraa) April 8, 2024

Beatriz confessa preocupação com discurso de Tadeu

O discurso citado por Tadeu Schmidt durante o resultado do 18º paredão do BBB 24 deixou os brothers sobreviventes no jogo bastante reflexivos. Após a saída de Giovanna da casa mais vigiada do país, os participantes passaram a tentar 'decifrar' as palavras usadas pelo apresentador na noite de domingo, 7.

Em conversa com Davi, enquanto analisava o discurso, a sister Beatriz afirmou que o recado foi para ela. "Só que esse negócio da atitude não foi para Giovanna, eu tenho certeza", declarou a vendedora. O brother, por sua vez, opinou: "Isso aí é de se pensar".

E continuou: "Todo discurso que o Tadeu traz é aquela questão, ele sempre enfatiza que serve para todo mundo, não é só para quem está no paredão, é para casa geral, e ele já falou muitas vezes: 'Isso não serve apenas para quem está ficando, é para todo mundo'. Não é só às vezes para quem está emparedada. Pode trazer um recadinho sutil para a casa".

Beatriz, no entanto, discordou do ponto de vista do colega de confinamento e reforçou que o discurso foi direcionado a ela. Confira!