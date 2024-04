BBB 24: Giovanna fica em choque ao ver brother mais seguido da edição

Após ser eliminada, Giovanna fica chocada ao ver quantos seguidores seu brother rival ganhou até agora; ex-sister ficou passada com quantidade

Após ser eliminada do BBB 24 neste domingo, 07, Giovanna participou do Bate-Papo BBB e ficou sabendo de algumas coisas que aconteceram durante seu confinamento no reality show. Uma delas foi quem foram os participantes mais seguidos.

Ao ver os brothers que mais aumentaram seus números na rede social, a nutricionista ficou passada. Ainda mais que o primeiro foi Davi, um de seus rivais dentro do programa. Giovanna então se mostrou surpresa com os queridinhos pelo público.

"Que isso! Uai, olha o Top 3 aí. A gente já sabia", disse sobre Davi, Beatriz e Isabelle, mas falou que achou que Alane estava mais na frente do que a manauara, apesar pensar que Isabelle ia estourar muito rápido por todas as qualidades que ela tem e por conta do engajamento que já tinha antes de entrar no reality.

Chocada com o número de seguidores do motorista de aplicativo, a marca de 8 milhões, Giovanna pontuou: "Imaginava muito, mas 8 milhões achei muito. Então quer dizer que a edição foi muito boa, né. Que doideira".

Em paredão contra Alane e Davi, Giovanna foi eliminada com mais de 75% dos votos. É bom lembrar que ela foi colocada na berlinda pelo seu aliado Lucas Henrique.

Giovanna e Buda falaram sobre Matteus e Isabelle

Na tarde deste domingo, 7, Matteus e Isabelle ficaram juntinhos embaixo do edredom depois de muita paquera e conversas sobre a possibilidade deles se beijarem no Big Brother Brasil 24. Giovanna, amiga da manauara, está cumprindo o Castigo do Monstro com Lucas Henrique, e durante uma conversa com o brother, opinou sobre o envolvimento dos dois.

A mineira afirmou que acha "nada a ver" os dois ficarem juntos faltando poucos dias para o fim do reality show. Além disso, ela também citou o envolvimento do estudante com Deniziane. "Pelo visto o Matteus ficou de boa porque ele falou que ele quer [...] talvez a conversa deles tenha sido de realmente terminar e ela seguir a vida dela lá fora e ele aqui dentro", avaliou o professor de Educação Física.

A nutricionista, então, dá sua opinião. "Esperando é lógico que não está, mas eu falo tipo assim, pensando se eu fosse ela... porque, independente disso, são todas as pessoas com as quais eu me relacionei. As minhas amigas shippando o cara que eu fiquei dentro do programa a ficar com uma outra mina dentro do programa. A gente tem aquela noção que a Leidy contou, que é a mina que a Anny não batia muito", disse ela.

"Verdade", concordou Lucas. "O mundo dá voltas, viu, galera? Vocês não se esqueçam disso, ó!, falou a sister. "Jogo maluco", comentou o carioca. "Papo de maluquice", disparou ela. “Começar um relacionamento a dez dias de acabar é doideira também”, avaliou ele. "Nada a ver, né? P* que p*, sabe?", ressaltou Giovanna.

"Nove dias, na verdade, né? Um semana. Uma semana praticamente", falou o professor de Educação Física. "Não dá pra segurar as pontas e beijar lá fora, não dá não?", ressaltou a nutricionista. "Mas das duas, uma: se o Brasil shippa, ponto. Se o Brasil acha vacilo, forca", avaliou o professor. "Será? Nesse ponto do jogo?", questiona ela. "Acho que sim", completou o brother.