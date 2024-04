BBB 24: Rolou? Matteus e Isabelle movimentam edredom e fãs apontam beijo

Após muito paquera, Matteus e Isabelle foram para debaixo do edredom, e na web, os fãs do BBB 24 apontam que eles se beijaram

Após confessarem a vontade de ficar um com o outro, Matteus e Isabelle deitaram juntos na cama e ficaram agarradinhos debaixo do edredom na tarde deste domingo, 7.

Os dois ficaram por um tempo em silêncio, e o brother pediu um selinho para a sister. "Um selinho, um selinho. Os dois de olho fechado", disse ele. A manauara riu e os dois continuaram abraçados juntos na cama.

Pouco tempo depois, eles se cobrem completamente e começam a movimentar o edredom. O gaúcho cochicha algo para a dançarina e, após alguns minutos, o brother comenta: "Um". Isabelle ri e responde: "Mais um toco".

"Agora eu vou ficar parado aqui", fala Matteus, e eles conversam um pouco. Os dois seguem deitados juntos na cama e, quando se descobrem, o estudante faz carinho no cabelo de Isabelle.

Nas redes sociais, os fãs que torcem para que eles fiquem juntos, apontaram que o beijo rolou debaixo do edredom. "Finalmente rolou o primeiro beijo Mabelle debaixo do edredom", vibrou um internauta. "Esperei tanto por esse momento", confessou outra. "Aconteceu, Brasil", comentou uma terceira.

🚨 FINALMENTE ROLOU! O Primeiro beijo Mabelle embaixo do edredom. #BBB24 | Matteus e Isabelle pic.twitter.com/uJzEQtua64 — Davi 🚗 (@david_wlt) April 7, 2024

Sisters se arrependem de atitudes

Neste domingo, 7, Alane e Beatriz deitaram no gramado do Big Brother Brasil 24 e conversaram sobre a aproximação entre Isabelle e Matteus. Durante o papo, as sisters falaram sobre a decisão de incentivar os dois a ficarem juntos, e se frustraram com a possibilidade dessa atitude tirá-las da final do reality show.

"A gente pegou uma bola, nós íamos fazer o gol, poderíamos fazer o gol, e falamos: 'Então chuta aí, faz aí'. Aqui é competição, Alane! Tudo aqui é um jogo. [...] Nunca esqueço o dia que o Tadeu falou alto, duas vezes: 'Lembrem, para o que você veio aqui no Big Brother? Lembrem do seu objetivo'. É o seu objetivo, não é o do outro. Nós fizemos o quê? Olhamos para o do outro. Aí o Brasil, agora, quer ver o beijo", disparou a vendedora.

"Eu e você vamos sair, porque tem que sair dois de nós para formar o pódio de dois lugares. Quem que são os dois? Eu e tu. Davi está botando lenha na fogueira, eles são muito amigos de Davi, é o pódio de Davi. O Brasil vai dizer: 'É meu pódio preferido, tira as duas'", lamentou ela. Confira!