BBB 24: Beatriz confessa preocupação com discurso de Tadeu: 'Foi um recado'

Após o resultado do 18º paredão do BBB 24, Beatriz tentou 'decifrar' as palavras usadas por Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação

O discurso citado por Tadeu Schmidt durante o resultado do 18º paredão do BBB 24 deixou os brothers sobreviventes no jogo bastante reflexivos. Após a saída de Giovanna da casa mais vigiada do país, os participantes passaram a tentar 'decifrar' as palavras usadas pelo apresentador na noite de domingo, 7.

Em conversa com Davi, enquanto analisava o discurso, a sister Beatriz afirmou que o recado foi para ela. "Só que esse negócio da atitude não foi para Giovanna, eu tenho certeza", declarou a vendedora. O brother, por sua vez, opinou: "Isso aí é de se pensar".

E continuou: "Todo discurso que o Tadeu traz é aquela questão, ele sempre enfatiza que serve para todo mundo, não é só para quem está no paredão, é para casa geral, e ele já falou muitas vezes: 'Isso não serve apenas para quem está ficando, é para todo mundo'. Não é só às vezes para quem está emparedada. Pode trazer um recadinho sutil para a casa".

Beatriz, no entanto, discordou do ponto de vista do colega de confinamento e reforçou que o discurso foi direcionado a ela. "Eu senti que foi um recado mesmo e não foi muito sutil. Essa parte não encaixa para a Giovanna. Eu tentei pensar onde que encaixa e não encaixa", rebateu a sister.

Na sequência, Beatriz recordou a trajetória da eliminada da semana e reforçou que boa parte das palavras ditas por Tadeu Schmidt não se encaixavam na história da ex-sister. "E eu fiquei pensando onde Giovanna cabe nessa segunda parte que eu fiquei assustada, me assustou", confessou ela.

Neste momento, Isabelle entrou na conversa e comentou que o discurso do apresentador poderia ter sido para ela. "Não, Isabelle, pode ser para mim", insistiu Beatriz. "Eu acho que isso aí foi para todo mundo. Se foi um recado, foi para todo mundo", declarou Davi.

Beatriz, no entanto, seguiu insistindo em seu ponto de vista: "Não, até porque eu errei, até falei para Alane, na pista de dança. Eu não deveria ter ficado perto de vocês, eu fiquei porque...", falou a vendedora, sendo interrompida por Davi. "Eu acho que isso daí não tem nada a ver", afirmou o brother.

"Tem tudo a ver. Eu senti como recado. Foi um recado. [...] Só que Tadeu foi muito claro, uma atitude de alguém vai gerar uma reação em alguém, esse alguém vai ter a reação dele, que vai gerar em outra pessoa e vai mudando o rumo. De mudar rumo. Eu estou muito preocupada comigo mesma. Apavorada já estou. Saber que uma atitude mudou tudo é para lascar tudo", concluiu Beatriz.

Beatriz diz que está muito preocupada após o discurso de Tadeu na eliminação de Giovanna. 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/KbiVtAdROE — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt?

No discurso do 18º paredão do BBB 24, da Globo, o apresentador Tadeu Schmidt fez uma analogia com baralho. Além disso, o comunicador também mencionou o episódio em que Giovanna machucou o pé e como ela conseguiu se destacar no jogo após a recuperação da lesão. Confira o discurso completo:

"Quer ver uma coisa? Pega um baralho. Embaralha as cartas. Embaralha direitinho algumas vezes. Pronto. Você acabou de fazer algo único. Toda vez que você embaralha, você coloca aquelas 52 cartas numa sequência única. E não é que você nunca mais vai repetir essa exata sequência de 52 cartas, nem que seus amigos não vão repetir. É que muito, muito, muito, muito provavelmente nenhum ser humano na história jamais colocou o baralho nessa sequência. E mesmo com tanta gente jogando todo dia ao mesmo tempo, ninguém jamais vai repetir essa sequência. Consegue assimilar isso? Dá pra acreditar

Simplesmente porque a quantidade de combinações possíveis das cartas é um número tão grande que a gente mal consegue entender. Seria mais fácil chamar de infinito. Isso com um baralho de 52 cartas. Imagine com um baralho da vida, que não tem 52, mas infinitas caras.

Na vida, no BBB, os fatos vão se sucedendo de maneira única e cada novo acontecimento abre a porta para novas infinitas possibilidades. Uma atitude gera uma consequência, a consequência mexe com alguém. Se alguém resolve mudar, a mudança é notada pelo outro, o outro toma uma decisão, a decisão afeta várias pessoas, cada pessoa reage de um jeito diferente e assim se desenha a história. Qualquer mudança, em qualquer desses momentos, altera tudo que aconteceria depois.

Cada BBB é único. A história não se repete, o que funcionou no ano não necessariamente funciona no próximo, o que deu errado no passado não necessariamente vai fracassar agora. E mais que isso, o próprio BBB 24, se a gente pudesse voltar no tempo e começar de novo. Com as mesmas 26 pessoas, poderia escrever quantas histórias diferentes. Ou você acha que não? Você acha que o destino já está escrito? O fato é que a sequência dos acontecimentos escreveu esta história que estamos vivendo. Em que esta pessoa, de personalidade forte, que sempre foi firme nos seus pensamentos, que nunca fugiu de um posicionamento, que vinha voltando de seus Paredões, agora vai embora.

Você pode até pensar, como seria se cada um dos emparedados tivesse uma pequena mudança na sua trajetória lá atrás? Como seria se, no terceiro dia da temporada, na primeira festa, a Giovanna não tivesse resolvido brincar naquele joguinho de dança? Se não tivesse fraturado o quinto metatarso do pé esquerdo? Se não tivesse ficado praticamente dois meses sem poder participar plenamente do BBB? Foi só se recuperar e logo conseguir o protagonismo. O que poderia ter acontecido se não tivesse se machucado? E como isso afetaria a casa toda? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça pra sempre. Não tem jeito. Quem sai hoje é você, Giovanna".