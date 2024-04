BBB 24: Alane, Lucas e Isabelle estão no paredão

Em pleno modo turbo, Alane, Lucas Henrique e Isabelle disputam a preferência do público no paredão do BBB 24

A noite deste domingo, 7, foi agitada na casa do BBB 24, da Globo. Em modo turbo, a edição teve a eliminação de Giovanna, a prova do líder que deu a coroa para o Davi pela primeira vez na temporada e terminou com a formação de mais um paredão. Desta vez, Alane, Isabelle e Lucas Henrique disputam a preferência do público.

A formação do paredão começou ainda na prova do líder. Isso porque a primeira emparedada foi Alane, que foi a primeira eliminada na primeira fase da disputa pela liderança e foi direto para a berlinda. Logo depois, o líder Davi emparedou Lucas Henrique, o Buda. O líder contou que Lucas foi inconveniente no jogo ao observar as jogadas do seu grupo e que ele esperava para se posicionar ao vivo.

Então, a casa fez a votação e a mais votada foi Isabelle, com três votos.

Um dos três emparedados será eliminado na noite de terça-feira, 9.

Prova do líder

Na noite deste domingo, 7, Davi venceu a prova do líder do BBB 24. A dinâmica aconteceu logo depois da eliminação de Giovanna no paredão e exigiu agilidade dos participantes.

Na prova, os participantes sortearam a ordem de jogo. Nas três etapas, eles fizeram jogos de golfe. Eles só passavam para a próxima etapa quem completasse o caminho com menos tacadas na bolinha. O vencedor foi quem usou menos tacadas na terceira etapa.

O vencedor Davi conquistou a liderança e ainda ganhou o prêmio de R$ 100 mil. Enquanto isso, a sister Alane foi quem ficou por último na primeira etapa e foi direto para o paredão.