BBB 24: Davi critica comportamento de sister: "Não pensa nas outras pessoas"

Amizade abalada? Davi conversou com Isabelle e criticou o comportamento de Beatriz no confinamento do Big Brother Brasil 24

Durante uma conversa com Isabelle no banheiro do Big Brother Brasil 24, Davi criticou Beatriz. O motorista de aplicativo relembrou uma situação que aconteceu no confinamento e afirmou que a vendedora do Brás só pensa nela.

"Toda hora a mesma tecla, tudo que acontece: 'Ah, vou sair', outro dia mesmo eu não lembro se você se lembra desse fato. A Bia ia sair, ela comeu todo o pão que ela tinha, tudo o que ela tinha, pra se caso ela saísse, não ia deixar nada pra ninguém", relatou ele sobre um paredão que a sister participou.

"Aí quando ela voltou do Paredão, aí as pessoas que estavam na Xepa tiveram que dar o que tinham deles pra ela, pra ela não ficar sem comer, ela só pensou nela, entende?", disparou o brother.

Ao ouvir o amigo, Isabelle questiona: "Ela estava com fome e não tinha nada pra comer nesse dia?". Ele afirma que não, e conta que a sister comeu tudo para não deixar nada caso fosse eliminada. "Não soube disso", respondeu a dançarina, perguntando se o baiano tinha certeza disso.

"Vou brincar com uma coisa dessas? Oxi", comentou ele. "Comer tudo no dia do Paredão? Ela comeu tudo o que ela tinha, pra se ela fosse embora, não deixar nada pra ninguém, isso é muito feio, e eu conversei isso com ela", acrescentou ele.

Depois, Davi ainda relembrou a vitória de Matteus em uma das Provas do Anjo. "Ela estava chorando no pátio e a Alane estava quieta. Quando ela soube que Matteus ganhou, ela ficou alegre e parou de chorar", recordou.

"Aí quem começou a chorar foi Alane, aí ela falou: 'Alane, pare de chorar', aí eu falei: Bia, você estava chorando agora porque você ia ao Paredão, isso é porque ela sabe que ela vai pro Paredão, então, não mande ela parar de chorar, não faça isso não", seguiu ele, explicando que a vendedora seria imunizada pelo gaúcho.

"Isso é a pessoa dizer assim: 'Eu já estou imune, o resto que se f**', entendeu? No meu pensamento eu vi aquela situação como isso. Então, eu vejo que é uma pessoa que pensa muito nela, sabe? E não pensa nas outras pessoas", completou.