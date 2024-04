BBB 24: Isabelle se preocupa com reação de sisters após se aproximar de Matteus

"Fiquei foi preocupada de novo. Essa situação é muito séria", desabafou Isabelle após descobrir por Davi como Alane e Beatriz reagiram

No banheiro do BBB 24, Davi conversou com Isabelle e contou para a amiga como Alane e Beatriz reagiram com a possível relação entre ela e Matteus. Mais cedo, os dois ficaram juntinhos debaixo do edredom, e as sisters afirmaram que o fato de incentivarem a aproximação deles, pode fazer com que elas não sejam as finalistas do reality show.

O motorista de aplicativo disse para a manauara que ficou atrás da porta dando força para ela e o gaúcho se beijassem, e expôs o que as sisters falaram no momento. "Entendeu, só pra você, se caso você ver alguma coisa, você já sabe o que é, entendeu? Pra você não ficar meio... entendeu? Pra você não ficar meio: 'Ah, que foi que está assim?", explicou.

Ele ainda aconselhou a dançarina. "Não leva isso em consideração não, vai viver. Tá bom?", pediu. A manauara responde: "Ai, meu Deus, fiquei foi preocupada de novo. Essa situação é muito séria, elas sentindo isso... As pessoas que gostam muito delas, podem, por exemplo, quando eu for pro Paredão, já era, mano", desabafou.

Davi discordou e deu a sua opinião: "Se você levar isso pra sua cabeça igual a elas, se você ficar nessa neurose. Rapaz, o público do jogo é um só... Você tem que entender isso", afirmou ele. E completou: "Olha Isabelle, você tem 31 anos, você fala de tomar atitudes maduras, essas coisas. Você tem que tomar atitude madura em uma hora dessas. Nessas horas que você tem que se impor e saber ser madura. Parar de ser um pouco... Nessa hora tem que tomar atitude de pessoa mais madura", ressaltou o baiano.

Giovanna e Lucas falam sobre envolvimento dos brothers

Após Matteus e Isabelle ficaram juntinhos embaixo do edredom, Giovanna, amiga da manauara, conversou com Lucas Henrique e opinou sobre o envolvimento dos dois. A mineira afirmou que acha "nada a ver" os dois ficarem juntos faltando poucos dias para o fim do reality show. Além disso, ela também citou o envolvimento do estudante com Deniziane.

"Pelo visto o Matteus ficou de boa porque ele falou que ele quer [...] talvez a conversa deles tenha sido de realmente terminar e ela seguir a vida dela lá fora e ele aqui dentro", avaliou o professor de Educação Física.

A nutricionista, então, dá sua opinião. "Esperando é lógico que não está, mas eu falo tipo assim, pensando se eu fosse ela... porque, independente disso, são todas as pessoas com as quais eu me relacionei. As minhas amigas shippando o cara que eu fiquei dentro do programa a ficar com uma outra mina dentro do programa. A gente tem aquela noção que a Leidy contou, que é a mina que a Anny não batia muito", disse ela. Confira a conversa completa!