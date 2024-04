BBB 24: Sisters se arrependem de atitudes: "A gente deu o prêmio para os outros"

Alane e Beatriz refletiram e se arrependeram de algumas atitudes que as duas tomaram no confinamento no Big Brother Brasil 24

Neste domingo, 7, Alane e Beatriz deitaram no gramado do Big Brother Brasil 24 e conversaram sobre a aproximação entre Isabelle e Matteus. Durante o papo, as sisters falaram sobre a decisão de incentivar os dois a ficarem juntos, e se frustraram com a possibilidade dessa atitude tirá-las da final do reality show.

"A gente pegou uma bola, nós íamos fazer o gol, poderíamos fazer o gol, e falamos: 'Então chuta aí, faz aí'. Aqui é competição, Alane! Tudo aqui é um jogo. [...] Nunca esqueço o dia que o Tadeu falou alto, duas vezes: 'Lembrem, para o que você veio aqui no Big Brother? Lembrem do seu objetivo'. É o seu objetivo, não é o do outro. Nós fizemos o quê? Olhamos para o do outro. Aí o Brasil, agora, quer ver o beijo", disparou a vendedora.

A bailarina concordou com a amiga, e a paulista acrescentou: "Eu e você vamos sair, porque tem que sair dois de nós para formar o pódio de dois lugares. Quem que são os dois? Eu e tu. Davi está botando lenha na fogueira, eles são muito amigos de Davi, é o pódio de Davi. O Brasil vai dizer: 'É meu pódio preferido, tira as duas'", lamentou ela.

Beatriz seguiu desabafando sobre serem eliminadas na reta final. "Eu não acredito que eu vou perder o prêmio, eu e tu, perder o terceiro lugar, perder a chance de ganhar R$ 3 milhões, R$ 200 mil, R$ 50 mil, porque a gente deu o prêmio para os outros. Porque a gente é burra. Não acredito nisso, gente", enfatizou.

Após ouvir a vendedora, Alane traçou uma estratégia. "A gente não pode falar isso para eles. Eles são inteligentíssimos e estão fazendo o jogo deles", completou.

Alane e Beatriz se desculpam e selam a paz

Alane e Beatriz conversaram e fizeram as pazes após discutirem durante a festa junina do Big Brother Brasil 24 na madrugada deste domingo, 07. As sisters se estranharam ao falarem sobre a aproximação de Isabelle e Matteus e a bailarina sugerir que Bia deveria 'dar espaço' para eles.

Pouco depois, no palco da festa, as duas tentaram se acertar. "Amiga, você está bem?", perguntou Alane. "Tá, você me perdoa?", pediu Bia. As sisters se abraçaram e se desculparam. "Me perdoa também. Vamos zerar e esquecer isso, por favor", disse a paraibana. "Vamos!", respondeu a vendedora. "Por favor, eu não quero te magoar", comentou Alane. "Está tudo bem!", disparou a ex-camelô em meio aos pedidos de desculpas. Veja a conversa completa!