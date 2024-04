BBB 24: Davi incentiva beijo entre Matteus e Isabelle: "O Brasil quer ver"

Matteus e Isabelle conversaram sobre um possível envolvimento no Big Brother Brasil 24, e Davi incentivou os amigos a se beijarem

Durante o Almoço do Anjo deste domingo, 7, Matteus e Isabelle continuaram conversando sobre um possível envolvimento entre os dois no Big Brother Brasil 24. Ele confessou que ficaria com a sister, contudo, afirmou que agora não era o momento.

A manauara afirmou que pensou na possibilidade de se envolver com o gaúcho. "Sobre isso, depois de tanto falar sobre isso, eu comecei a pensar mesmo, inegável. Você também é um homem muito bonito, eu amo dançar com você", disse ela.

"Também viveria esse momento, porém me traria muita culpa por tudo o que você viveu aqui dentro com outra pessoa. Fica realmente um pouco confuso, porque eu gosto de dançar com você e acabou que aconteceu essa grande loucura", explicou Isabelle.

Davi, que também está participando da conversa, opina sobre a relação dos amigos. "Sinceramente, se o clima tá bom, vocês têm que aproveitar. Eu tenho certeza, eu aposto as fichas, o Brasil quer ver o beijo. Vai viver, deixa o coração falar", afirmou o baiano, ressaltando que os dois querem se envolver e precisam dar o primeiro passo."Eu sei que até o fim do programa vai rolar", acrescentou.

"Em nove dias já vai acabar. Alguém pode sair antes, vai que ele vota em mim?", respondeu Isabelle. "Independente dessa conversa aqui, a gente é adversário no jogo. E eu realmente voto em você e você vota em mim também", falou a manauara para Matteus.

"Se tiver um beijo, vai votar nele ainda?", questiona Davi, e a sister confirma que sim. "Então, vai mudar o quê? Vai mudar em nada", respondeu o motorista de aplicativo. "Mas não vai ter beijo", garantiu a sister. "Eu não falei que ia rolar. Eu me preocupo muito com o que outras pessoas podem sentir, tanto dentro quanto fora daqui. Isso pra mim é muito sério. Eu não faria, sério", completou ela.

Alane incentiva Isabelle e lembra Anny

Isabelle e Matteus passaram boa parte da festa junina do Big Brother Brasil 24 dançando juntos e receberam o incentivo dos brothers para se beijarem. Após a pressão, cunhã foi para o quarto conversar com Alane e Beatriz sobre a situação e admitiu ter vontade de ficar com o brother.

"É tão claro que tu quer e ele quer", disse a bailarina. "Ele assumiu ali. Ele falou: se eu não fosse solteiro, já tinha ido", mencionou a vendedora. A paraibana concordou: "Também dá para ver no teu olhar. No teu e no dele, mas eu super respeito vocês". Confira a conversa completa!