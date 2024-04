BBB 24: Matteus é surpreendido com recado de artista no Presente do Anjo

No quinto presente do Anjo do Big Brother Brasil 24, Matteus é surpreendido com um recado especial de um artista de Alegrete

No último Almoço do Anjo do Big Brother Brasil 24, Matteus caiu no choro ao assistir ao vídeo do Presente do Anjo ao lado de Isabelle e Davi na tarde deste domingo, 7. Antes da primeira mensagem surgir, o baiano disse para o amigo "pegar os lenços", já que ele sempre fica muito emocionado.

Quando o vídeo inicia, o gaúcho cai no choro com o recado dos familiares e amigos, e ficou bastante feliz com a participação de seu cachorrinho de estimação. Além disso, o estudante foi surpreendido com um recado de Gerson Brandolt, artista de Alegrete, cidade natal do brother.

Matteus, então, falou sobre o artista para os amigos. "O Gerson Brandolt, é um artista lá da minha cidade, que é radialista. Ele tem várias músicas falando sobre o campo, eu fico muito feliz dele estar aí", disse ele no final do vídeo.

"Eu tô aqui, tô querendo expressar e expor isso aqui pra todo mundo ver o quanto eu amo a minha cidade, o quanto eu amo a minha cultura. E vendo um cara, porque ele é um artista lá da minha cidade, vendo ele falar e me mandar um abraço, fico muito feliz mesmo", acrescentou o gaúcho.

Por fim, Matteus não escondeu a felicidade após ver seu cachorrinho. "Ver meu cachorro, que eu tava com saudade, tava preocupado", confessou ele aos risos.

Confira:

Isabelle fala sobre possível envolvimento com Matteus

No gramado da área externa do BBB 24, neste domingo, 07, Isabelle e Davi conversam sobre a torcida de outros participantes da casa para que ela e Matteus se beijem. A manauara conversa com o aliado e começa dizendo que releva a história que o alegretense viveu com Deniziane, na atração.

"São duas pessoas completamente desimpedidas, mas eu não ia ter... Ia meio que me sentir culpada, ia me sentir péssima, e não faria por causa disso. [...] Eu também não troco a minha eternidade por um momento. Não troco", analisa a manauara. Confira a conversa completa!