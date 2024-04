BBB 24: Alane incentiva Isabelle e lembra Anny: "Ela terminou com Matteus"

Alane e Bia incentivam Isabelle e Matteus e lembram que Deniziane terminou com o brother antes de sair do BBB 24

Isabelle e Matteus passaram boa parte da festa junina do Big Brother Brasil 24 dançando juntos e receberam o incentivo dos brothers para se beijarem. Após a pressão, cunhã foi para o quarto conversar com Alane e Beatriz sobre a situação e admitiu ter vontade de ficar com o brother.

"É tão claro que tu quer e ele quer", disse a bailarina. "Ele assumiu ali. Ele falou: se eu não fosse solteiro, já tinha ido", mencionou a vendedora. A paraibana concordou: "Também dá para ver no teu olhar. No teu e no dele, mas eu super respeito vocês".

"Mas, de verdade, acho que aqui não vai acontecer nada, mas na fora, dependendo de como ele resolver a vida dele...", sugeriu Bia que os dois possam ter um affair fora da casa. "Acha que eu vou depender de alguém para saber o que eu quero da minha vida?", reagiu Isabelle. A paulista disse que ele logo já vai saber o que está acontecendo.

Pouco depois, Alane mencionou Deniziane, com quem Matteus viveu um romance no início do programa, e pediu desculpas à amiga."Se eu não conhecesse vocês dois e eu visse vocês como um casal - perdão, Ane, eu amo você - se eu visse vocês como um casal, eu ia achar vocês muito fofinhos. Eu acho vocês parecidos, acho que vocês dançam bonitos juntos", afirmou.

Bia afirmou que em seu ponto de vista, não acha que teria problema e a bailarina ainda relembrou que antes de sair da casa, a fisioterapeuta terminou o relacionamento com Alegrete.

"A Anny poderia ter saído do Big Brother sem ter conversado com o Matteus. E a Anny, pouco tempo antes do Paredão dela e dele, que ela saiu, ela terminou com o Matteus, entendeu? Então é como se vocês, na minha opinião, eu amo a Anny (...), na minha opinião, é igual lá fora, entendeu, uma pessoa termina com a outra, a pessoa é solteira", disparou dizendo que os dois entraram solteiros e duas pessoas solteiras que se querem, devem se beijar.

Alane: "É tão claro... que tu quer e ele quer"

Beatriz: "Mas ele assumiu ali, ele falou 'se eu fosse solteiro, já tinha ido', ele assumiu"

Alane: "Pois é, sabe... E também dá pra ver no teu olhar" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/ovveptXfow — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2024