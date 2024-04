BBB 24: Após incentivos, Isabelle admite vontade de ficar com Matteus

Durante a festa, Isabelle confessou que ficaria com Matteus em conversa com Alane e Beatriz

Isabelle confessou ter vontade de ficar com Matteus durante a madrugada deste domingo, 07, na festa junina do Big Brother Brasil 24. Os brothers passaram boa parte da noite dançando juntos e foram incentivados pelos amigos a se beijarem.

Após o gaúcho pedir para Davi maneirar na pressão dizendo 'se fosse solteiro, já tinha ido', se referindo à Deniziane com quem teve um romance no começo do reality, cunhã foi para o quarto e desabafou com as amigas.

Em conversa com Alane e Beatriz, a amazonense admitiu que também ficaria com Matteus: "Gosto de dançar com ele, gosto de conversar com ele, eu gosto dele. (…) Eu ficaria. Nem acredito que disse isso, mas eu ficaria".

"Jura? Se tu não fala, nós não ia adivinhar, Isabelle", brincou Bia. "Meu Deus!", reagiu a bailarina brincando estar surpresa.

A dançarina deu risada ao ver a reação das sisters e Alane continuou: "É porque não precisa falar...". "E ele também, ele assumiu ali", relembrou a vendedora.

Em seguida, Isabelle citou o affair que Matteus teve com Ane, nona eliminada do reality. "Eu ficaria, mas essa situação dele, que ele já viveu aqui, me 'coisa' muito porque eu respeito muito tudo o que já passou", disparou.