BBB 24: Isabelle chora durante festa e é consolada por Lucas Henrique

'Estou me sentindo a pior pessoa do mundo', na madrugada deste domingo, 07, Isabelle caiu no choro ao desabafar sobre sobre a sua relação com Matteus

Durante a festa do BBB 24, na madrugada deste domingo, 07, Lucas Henrique se aproximou de Isabelle, que estava isolada e sozinha. Ao questionar o que aconteceu, a manauara diz estar se sentindo culpada pelo desentendimento entre Beatriz e Alane após um comentário feito pela bailarina. Como tudo começou quando elas estavam falando sobre a sua relação com Matteus.

"Estou me sentindo a pior pessoa do mundo, porque foi um assunto por causa de mim. E agora a Bia e Alane tiveram essa 'rixinha' e por minha causa a Bia está chorando. Estou me sentindo a pior pessoa do mundo", declara Isabelle. "Não foi por sua causa. Não tem nada a ver, não, Isabelle", diz Lucas Henrique.

Logo em seguida, Isabelle começa a chorar. "Eu quero ir embora", declara a manauara. "Todo mundo aqui é adulto", comenta Lucas. "Organiza o seu pensamento, Isabelle", completa. "Eu quero ir embora", repete a manauara. "Duas amigas acabaram de brigar por uma coisa minha", declara a dançarina enquanto chora.

"Elas não brigaram, ela vão se resolver", declara Lucas. "A Bia está chorando, ela é muito sensível", observa Isabelle. "Elas vão se resolver", comenta o brother. "Eu causei isso", insiste Isabelle. "Você não causou, Isabelle. São 90 dias, está todo mundo à flor da pele", observa o professor.

"E essa coisa toda com Matteus, sabe? A gente dança, gosto muito dele... Essa indecisão. Ele ficaria comigo, eu ficaria com ele, só que ele viveu uma coisa aqui dentro que eu respeito muito. Entendeu?", relembra Isabelle. A manauara então revela estar preocupada com a maneira que tudo isso pode estar sendo visto pelo público.

Beatriz e Alane se desentendem e vendedora lamenta

No Quarto Fada, sisters falam sobre a aproximação entre Matteus e Isabelle durante a festa deste domingo, 07. No entanto, durante a conversa, Alane e Beatriz, as aliadas acabaram entrando em um atrito. Elas falam sobre dar espaço para Isabelle e Matteus dançarem na pista de dança. "É só para eles terem um tempinho, poxa. Estava tão bonito eles dançando na pista", afirma ela. Beatriz explica um incômodo com a situação.