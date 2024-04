BBB 24: Beatriz e Alane se desentendem e vendedora lamenta

"Me magoa", Alane e Beatriz se desentenderam após comentário da bailarina na madrugada deste domingo, 07; as sisters já se resolveram

No Quarto Fada, sisters falam sobre a aproximação entre Matteus e Isabelle durante a festa deste domingo, 07. No entanto, durante a conversa, Alane e Beatriz, as aliadas acabaram entrando em um atrito. Elas falam sobre dar espaço para Isabelle e Matteus dançarem na pista de dança. "É só para eles terem um tempinho, poxa. Estava tão bonito eles dançando na pista", afirma ela.

Beatriz explica um incômodo com a situação. "Estava, mas gente, está muito enrolando. Eu também tenho que dançar, senão vou perder a festa. Eu, Lucas e Giovanna sem poder aproveitar a pista porque os bonitos estão lá e não se beijam", diz a vendedora.

"Mas meu Deus! Estão me agredindo", reage Isabelle, em tom amistoso. Então, Alane fala: "Não é sem poder aproveitar a pista. É porque às vezes a gente tem que saber reconhecer o espaço do outro. O Marcus falava muito isso". A vendedora, então, reage:

"Você está falando que eu estou ocupando o espaço de alguém?", rebate Beatriz. "Não estou", repete Alane. "Pelo amor de Deus, Alane, não faça isso. Meus adversários me julgaram pelo mesmo motivo", reclama Beatriz.

"Jamais eu estou falando que você faz isso. Estou falando sobre respeitar o espaço deles", explica Alane. "Me magoa falar: 'Tem que respeitar o espaço do outro'. Até porque quando eles estão dançando, eu estou dançando comigo mesma, eu estou me divertindo", observa Beatriz.

"Eu fico chateada quando você fala que 'está tomando o espaço do outro'", afirma Beatriz. Alane segue detalhando seu argumento. "Estou dizendo que era um momento bonitinho que eles estavam dançando", aponta ela. "Não sou igual às pessoas do Gnomo que falam de você", rebate a bailarina.

Tempo depois o desentendimento, as sisters se abraçam e tentam se acertar. "Amiga, você está bem?", pergunta Alane. "Tá, você me perdoa?", pede Beatriz. Depois de se abraçarem, as duas se desculparam.

"Me perdoa também. Vamos zerar e esquecer isso, por favor", pede Alane. "Vamos!", respondeu Beatriz. "Por favor, eu não quero te magoar", comenta Alane. Em meio aos pedidos de desculpas, a vendedora confirma: "Está tudo bem!".

Alane, que está enfrentando a berlinda, também afirma que quer curtir a noite antes do resultado do paredão. "Se Deus o livre eu sair amanhã, eu quero aproveitar muito", pede ela. "Nunca vai sair", responde Beatriz.